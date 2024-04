Torloses Remis - der FC Illumina Andorf und der SK Bad Wimsbach teilen die Punkte!

Details Sonntag, 14. April 2024 10:29

Im Rahmen der 22. Runde der Landesliga West kam es am heutigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, welche beide noch ein Wörtchen um den heiß umkämpften zweiten Tabellenrang mitreden möchten. So empfing der FC Illumina Andorf den SK Bad Wimsbach. Auf Seiten der Hausherren musste man sich zuletzt den direkten Konkurrenten aus Pettenbach/Grünau und Peuerbach geschlagen geben. Die Gäste hingegen haben in der Rückrunde bis dato erst ein Spiel verloren und konnten zwei der vergangen drei Spiele gewinnen. Spannung sollte also geboten sein, im heiß umkämpften Rennen um den zweiten Tabellenrang.

Spiel auf Augenhöhe

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in welcher keine der beiden Mannschaften das Heft so richtig in die Hand nehmen konnten. Auf Seiten der Hausherren war man versucht den Gegner früh unter Druck zu setzen und nicht ins Spiel kommen zu lassen. Man lief hoch an und übte Druck aus, wusste man doch um die spielerische Qualität des SK Bad Wimsbach. Somit mussten die Gäste vorwiegend den langen Ball als Mittel zum Zweck wählen. Wirklich zählbare Chancen konnten sich in dieser Phase beide Mannschaften nicht herausspielen. Auf Seiten des FC Andorf kam man immer wieder durch gefällige Kombinationen über die Flügel durch. Die umtriebigen Manuel Reitinger und Laszlo Safar brachten gleich mehrere Bälle gefährlich hinter die Kette. Lediglich ein Abnehmer sollte nicht gefunden werden.

Elfmeter Alarm

In Spielen, in denen die offensive Durchschlagskraft etwas fehlt, können es häufig Standardsituationen sein, welche den Unterschied ausmachen. Eine solche, wurde für den Geschmack des FC Andorf, Sebastian Bauer verweigert. Er wurde im Sechzehner zu Fall gebracht - der Unparteiische entschied in Folge jedoch auf Schwalbe des Mittelfeldakteurs und zeigte diesem die gelbe Karte. Eine jedenfalls strittige Situation, welche in beide Richtungen hätte ausgelegt werden können. In Summe ging es nach einer ausgeglichenen Halbzeit, in welcher die Hausherren etwas mehr vom Spiel hatten, mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Chancen blieben Mangelware

Auch in Durchgang zwei blieb es bei einem ähnlichen Bild. Nur war es fortan der SK Bad Wimsbach, der etwas mehr vom Spiel hatte. Durch gezielte lange Bälle versuchte man in die entscheidenden Räume des Gegners zu gelangen. Diese konnte man aber auf Seiten der Heimischen in Summe gut verteidigen. Auch die Mannschaft von Jürgen Brandstätter ließ am heutigen Tag die letzte Konsequenz im vordersten Drittel vermissen. Die größte Chance das Spiel so richtig in die Richtung des FC Andorf zu lenken hatte Thomas Kickinger, welcher im eins gegen eins mit Torwart Raffael Seyr den Kürzeren zog und den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Somit teilen der FC Illumina Andorf und der SK Bad Wimsbach in einem chancenarmen, aber umkämpften Spiel gerecht die Punkte.

Bernhard Straif, Trainer FC Andorf:

„Das war heute in Summe ein gerechtes Unentschieden. Aufgrund des Chancenübergewichts und des nicht gegebenen Elfmeters habe ich aber leichte Vorteile für meine Mannschaft gesehen.“

Die Besten FC Illumina Andorf: Pauschallob!

