Nach drei sieglosen Spielen – Schärding fährt gegen Tabellenschlusslicht Sieg ein

Details Sonntag, 28. April 2024 14:19

Am gestrigen Nachmittag duellierten sich der SK Waizenauer Schärding und die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b im Rahmen der 24. Runde der Landesliga West. Die Heimmannschaft gilt trotz der zuletzt schwächeren Leistungen als klarer Favorit gegen den Letztplatzierten. Diese Rolle bestätigten die Hausherren auch und konnten durch zwei Tore in der ersten Halbzeit die Weichen früh auf Sieg stellen. Für die Gäste wird es von Spiel zu Spiel schwieriger die rote Laterne abzugeben und in der Liga zu bleiben. Vier Punkte trennt sie vom vorletzten Tabellenplatz.

Zwei Treffer trotz chancenarmer Halbzeit

Die Partie startete ausgeglichen, ohne große Chancen auf beiden Seiten. Die erste ernst zu nehmende Möglichkeit führte nach etwas mehr als 20 Minuten auch direkt zum ersten Treffer. Schärding konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und nach dem Pass ins Zentrum haute Michael Ebner den Ball aus ca. 18 Metern in die Maschen – sein zweites Saisontor. Nach rund einer halben Stunde hätten die Gäste den Ausgleich beinahe machen müssen, Andreas Michl, der Schlussmann der Hausherren, zeichnete sich jedoch das erste Mal aus und parierte überragend. Fünf Minuten vorm Pausenpfiff dann die riesige Möglichkeit aufs 2:0 für die Heimmannschaft, durch einen Strafstoß. Diesen verwertete Marcel Lenzbauer dann auch eiskalt. Mit dieser, etwas glücklichen, 2:0 Führung für Schärding ging es in die Halbzeitpause.

Weiterhin wenig spannendes Spielgeschehen

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Schärding die Möglichkeit auf die Vorentscheidung, nach Gestocher ging der Ball nur an den Pfosten. Danach passierte offensiv lange Zeit wenig und die Gäste schienen in Angriffssituationen etwas ratlos. Ab der 60. Spielminute dann eine erneute Druckphase der Hausherren, mit einem direkten Freistoßversuch, der knapp das Tor verfehlte. Kurz danach auch ein gefährlicher Freistoß auf der anderen Seite, Andreas Michl wehrte zweimal hervorragend ab und hielt seinen Kasten sauber – die nächste absolute Glanzparade des Schärdinger Torwarts. In den Schlussminuten gab es dann keine nennenswerten Offensivaktionen mehr und der Freistoßversuch rund eine Viertelstunde vor Schluss blieb das letzte Highlight dieser recht chancen- und ereignislosen Partie, die mit dem 2:0 für das Heimteam, einen etwas glücklichen aber schlussendlich verdienten Sieger findet.

Holger Stemplinger, Trainer SK Waizenauer Schärding:

„Es war mit Sicherheit kein Fußballleckerbissen, im Endeffekt aber ein verdientes, etwas glückliches Ergebnis. St. Marienkirchen hätte mit Sicherheit auch etwas holen können, die hatten auch zwei, drei sehr gute Chancen, da hatte Michl Andi einfach überragend gehalten. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore für den Sieg gemacht.“

Die Besten SK Waizenauer Schärding: Andreas Michl (TW)

Details

