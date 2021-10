Neun Partien ohne Niederlage: Schärding setzt mit 2:0-Sieg bei Braunau/Ranshofen Erfolgsserie fort

Details Samstag, 16. Oktober 2021 17:22

Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei SPG Braunau/Ranshofen konnte sich SK Waizenauer Schärding auf dem zweiten Tabellenplatz festklammern. Vor 250 Zuschauern im Grenzlandstadion traf Petar Pejicic, das zweite Tor war ein Eigentor von SPG Braunau/Ranshofen. Für Schärding-Trainer Bernhard Straif war dieser Sieg "nicht so verdient", aber: "Unsere Leistung hat gereicht, weil der Gegner nach vorne nicht so gefährlich war."

Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen SPG Braunau/Ranshofen und SK Waizenauer Schärding beschrieb der Schärdinger Trainer Bernhard Straif nach Spielende gegenüber Ligaportal.at als "zerfahren" und brachte damit die Spielsituation auf den Punkt: "Beide Mannschaften waren fehleranfällig. Braunau/Ranshofen ist tief gestanden, sie waren sehr defensiv." Torlos ging es somit also beim Pfiff von Mario Diesenberger zur Halbzeitpause in die Kabinen.



Eigentor von Braunau/Ranshofen



Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte brach Petar Pejicic für seine Schärdinger den Bann und markierte in der 60. Minute die 1:0-Führung. Durch ein Eigentor von Robert Paischer verbesserte der Gast letztendlich den Spielstand auf 2:0 für sich (78.). Mit diesem verdienten Auswärtssieg stehen die Gäste aus Schärding weiter auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga West - drei Punkte hinter den Ostermiethingern und drei Punkte vor den Gmundnern: Alles ist somit noch möglich.





Trotz der Niederlage belegt SPG Braunau/Ranshofen weiterhin den elften Tabellenplatz, aktuell mit einem 14:27-Torverhältnis und sieben Punkten. Die Hintermannschaft des Gastgebers steht bislang auf wackeligen Beinen: Bereits 27 Gegentore kassierte SPG Braunau/Ranshofen im Laufe der bisherigen Saison. Die Bilanz nach zehn Runden lautet: zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen.

Der Zu-null-Sieg lässt SK Waizenauer Schärding passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Schärdinger ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute SK Waizenauer Schärding die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man sechs Siege, drei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Schärdinger zu besiegen.

Am kommenden Samstag trifft SPG Braunau/Ranshofen auf SV Gmundner Milch, SK Waizenauer Schärding spielt tags zuvor gegen FC SGS Andorf.



Stimme zum Spiel:



Bernhard Straif (Trainer SK Waizenauer Schärding):



"Das Spiel war zerfahren, beide Mannschaften waren fehleranfällig. Der Gegner ist tief gestanden und war sehr defensiv. Das 1:0 war der Öffner für uns. Sie hatten in 90 Minuten keine Torchance. Der Sieg war nicht so verdient finde ich, aber andererseits hat unsere Leistung gereicht, weil der Gegner nach vorne nicht so gefährlich, sondern harmlos war."



Der Beste:



SK Waizenauer Schärding: Petar Pejicic (LM)

Landesliga West: SPG Braunau/Ranshofen – SK Waizenauer Schärding, 0:2 (0:0)

60 Petar Pejicic 0:1

78 Eigentor durch Robert Paischer 0:2

