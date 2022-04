Ausgeglichen und abwechslungsreich - 2:2 zwischen Andorf und Peuerbach

Details Sonntag, 17. April 2022 13:22

Jeweils einen Punkt holten der FC SGS Andorf und Union Peuerbach an diesem Samstag: Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor 444 Zuschauern. Die Union Peuerbach erwies sich gegen den FC SGS Andorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Peuerbach-Trainer Christoph Weidenholzer meinte nach dem Spiel: "Das war heute ein gerechtes Unentschieden." Und: "Eine gute Leistung von beiden Teams, das war gutes Landesliga-Niveau."

"Andorf sehr ballstark und dominant"

Der FC SGS Andorf geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Peter Jaksa das schnelle 1:0 für Union Peuerbach erzielte. Der FC SGS Andorf zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt: In der sechsten Minute schlug Philipp Bauer mit dem Ausgleich zurück. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Patrick Indinger zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (43.). Die Union Peuerbach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Doch die Devise war klar: Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Thomas Kickinger bereits wenig später besorgte (48.). Letzten Endes wurde in der Begegnung des FC SGS Andorf mit Union Peuerbach kein Sieger gefunden. Weidenholzer, Trainer der Union Peuerbach, nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal: "Andorf war sehr ballstark und dominant. Wir konnten aber Nadelstiche setzen heute."

Unveränderte Tabellensituation

Sicherlich ist das Ergebnis für den FC SGS Andorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Nur einmal gab sich das Heimteam bisher geschlagen. 17 Spiele währt bereits die Serie, in der der FC Andorf ungeschlagen ist. Aktuelles Torverhältnis: 33:14.

Die Union Peuerbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf bei einem 20:32-Toverhältnis. Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Union Peuerbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am nächsten Samstag reist der FC SGS Andorf zum SC Schwanenstadt 08, zeitgleich empfängt die Union Peuerbach den SV HAI Schalchen.

Stimme zum Spiel:

Christoph Weidenholzer (Trainer Union Peuerbach):

"Das war heute eine gute Leistung von beiden Teams auf einem guten Landesliga-Niveau. Andorf war sehr ballstark und dominant, sie hatten bessere Chancen. Wir konnten aber trotzdem Nadelstiche setzen. In der zweiten Halbzeit haben wir einige Konter herausgespielt, während die Andorfer dominant waren. In Summe ein gerechtes Unentschieden heute."

Die Besten:

Union Peuerbach: "Pauschallob" + Jürgen Hauseder (IV) (Christoph Weidenholzer)

Landesliga West: FC SGS Andorf – Union Peuerbach, 2:2 (1:2)

48 Thomas Kickinger 2:2

43 Eigentor durch Patrick Indinger 1:2

6 Philipp Bauer 1:1

2 Peter Jaksa 0:1