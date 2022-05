1:1 zwischen Pettenbach und Gmunden

Details Sonntag, 08. Mai 2022 13:58

Vor 360 Zuschauern trennten sich Union Sparkasse Pettenbach und SV Gmundner Milch 1:1, die Tore wurden von Dejan Erak und Richard Veverka erzielt. Die Gäste aus Gmunden fielen durch dieses Remis auf den fünften Tabellenrang der Landesliga West zurück. Peter Augustini, Co-Trainer der Gmundner, meinte nach Spielende: "Wir haben das Match komplett in der Hand gehabt, allerdings mit einer schlechten Chancenverwertungen in letzter Zeit."

Kaum war diese Begegnung zwischen Union Sparkasse Pettenbach und SV Gmundner Milch angepfiffen, lag die Union Sparkasse Pettenbach bereits in Front: Dejan Erak markierte in der fünften Minute die Führung. Doch der Ausgleichstreffer fiel noch in derselben Halbzeit: Richard Veverka witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für sein Team aus Gmunden ein (32.). Als Schiedsrichter Markus Greinecker das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim 1:1-Unentschieden blieb.

Gmunden rutscht auf fünften Platz ab

Bei der Union Sparkasse Pettenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Der Gastgeber befindet sich am 21. Spieltag nun nach diesem Remis weiterhin auf dem zehnten Rang: Sechs Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat das Team aus Pettenbach momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Union Pettenbach deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist die Union Sparkasse Pettenbach in diesem Ranking auf.

Gegner SV Gmundner fiel auf den fünften Tabellenplatz zurück. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Landesliga West, jedoch kam dieser gegen die Mannschaft aus Pettenbach nicht voll zum Zug. Nur viermal gaben sich die Gmundener bisher geschlagen. Nur einmal ging der SV Gmundner Milch in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Samstag reist die Union Sparkasse Pettenbach zum SPG Braunau/Ranshofen, zeitgleich empfängt SV Gmundner Milch den SK Waizenauer Schärding.

Stimme zum Spiel:

Peter Augustini (Co-Trainer SV Gmundner Milch):

"Wir haben heute das Match komplett in der Hand gehabt, Pettenbach hatte fast keine Chance. Auch das Gegentor hat unser Team nicht umgehaut. Wir haben einige Chancen gehabt, darunter eine Riesenchance kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Allerdings haben wir in letzter Zeit eine schlechte Chancenverwertung."

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – SV Gmundner Milch, 1:1 (1:1)

32 Richard Veverka 1:1

5 Dejan Erak 1:0