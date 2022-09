Kammer schlägt zu Hause Pettenbach

Details Sonntag, 04. September 2022 12:58

In der 5. Runde der Landesliga West traf am Samstag der SK Kammer zu Hause auf die Union Pettenbach. Beide Teams starteten gut in die Saison, da die Heimischen bisher 3 Siege und lediglich eine Niederlage hinnehmen mussten. Die Gäste aus Pettenbach gewannen ebenfalls drei Spiele und haben außerdem ein Unentschieden erkämpft. Somit konnten die rund 550 Zuseherinnen und Zuseher am Sportplatz in Kammer eine spannende Partie erwarten.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Bereits nach 2 Minuten hätten die Heimischen in Führung gehen können, doch Oliver Habring traf den Ball nicht voll und somit fiel sein Schuss zu ungefährlich aus. Pettenbach wurde vor allem über Standardsituationen immer wieder gefährlich, doch die Heimischen konnten diese meist gut verteidigen. In der 22. Minute fiel dann das 1:0 für Kammer. Daniel Gruber setzte sich auf der linken Seite durch und bediente in der Mitte Manuel Alexander, welcher den Ball in der langen Ecke unterbrachte. In der 35. Minute musste dann Schiedsrichter Weilhartner auf den Elfmeterpunkt zeigen. Olivotto setzte sich im Strafraum gegen mehrere Spieler durch und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwertete dann Olivotto souverän in die rechte untere Ecke. So ging es dann auch für die beiden Teams mit einem gerechten Unentschieden in die Pause.

Kammer holt sich in der 2. Halbzeit die 3 Punkte

In der 2. Halbzeit erwischten die Heimischen den besseren Start und so fiel in der 51. Minute dann auch das 2:1 für Kammer. Robert Speer bekam den Ball von der linken Seite und er platzierten seinen Schuss genau im Kreuzeck. In der 58. Minute schwächten sich die Gäste aus Pettenbach selbst, da Elias Steininger für eine Unsportlichkeit seine zweite Gelbe Karte bekam und so vorzeitig vom Platz musste. In der 80. Minute hatten die Gäste die große Chance auf den Ausgleich, doch der Schuss von Mattia Olivotto konnte von Kammerns Verteidiger gerade noch geblockt werden. So waren es dann die Heimischen, die in der 83. Minute für die Entscheidung sorgten. Nach einem scharfen Freistoß von Gruber Daniel konnte Ulrich Keck den Ball nur noch ins eigene Tor abwehren. Da ein weiterer Treffer der Heimischen aufgrund einer Abseitsposition aberkannt wurde, endete diese Partie mit einem verdienten 3:1 Sieg für Kammer.

Stimme zum Spiel (Markus Schneidhofer Sportlicher Leiter SK Kammer):

Wir sind heute hinten gut gestanden und haben einfach sehr guten Speed nach vorne. Jetzt werden wir diese Woche gut trainieren, weil wir Spielfrei haben und uns dann vorbereiten auf das Spiel gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b.“

Die Besten:

Jakob Reisz, Oliver Habring, Pauschalllob