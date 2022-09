Esternberg gewinnt gegen Gschwandt

Details Sonntag, 04. September 2022 13:31

Die Union Esternberg traf in der 5. Runde der Landesliga West am Samstag zu Hause auf die Union Gschwandt. Beide Teams wollten in dieser Partie unbedingt gewinnen, da beide erst einen Sieg feiern konnten und 3-mal als Verlierer vom Platz mussten. So konnten die rund 150 Zuseherinnen und Zuseher im Heinz Ertl – Stadion Esternberg eine spannende Partie erwarten.

Esternberg spielbestimmend in der 1. Halbzeit

In der 16. Minute durften die Heimischen jubeln. Mario Fuchs bediente Sevko Okic, welcher mehrere Spieler ausspielte und dann Andreas Buchroither mit einem Lochpass in Szene setzte. Dieser lief dann allein auf Gschwandts Schlussmann Gavric zu und schob souverän zur Führung ein. Danach sahen die Zuseherinnen und Zuseher ein Hin und Her ohne große Torchancen. Am gefährlichsten wurde es in der 1. Halbzeit nochmal in der 35. Minute. Nach einer Freistoßflanke kam im Strafraum Götzendorfer zum Kopfball, doch Gavric konnte stark parieren und einen weiteren Gegentreffer verhindern. Da Esternberg über weite Strecken spielbestimmend war, ging es dann auch mit einer verdienten Führung in die Pause.

Chancenarme 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit taten sich beide Mannschaften sehr schwer und so richtig gefährlich wurde es selten. Gschwandt wollte vor allem über ihr schnelles Umschaltspiel gefährlich werden, doch Esternberg stand in der Defensive sehr solide und ließ nur wenig zu, weswegen es kaum Chancen gab. Die beste Möglichkeit in der 2. Halbzeit vergab Hochholzer, welcher allein auf Gavric zulief, aber im 1 gegen 1 scheiterte. So endete diese Partie mit einem verdienten Sieg für Esternberg.

Stimme zum Spiel (Norbert Beham Sportlicher Leiter Esternberg):

„Ich denke, dass wir letztendlich verdient gewonnen haben, da wir mehr für das Spiel getan haben und auch spielbestimmend waren. Wir haben kaum Chancen zugelassen, allerdings hätten wir das Spiel früher entscheiden müssen, weil mit einem 1:0 muss man dann bis zum Schluss zittern. Es ist ein ganz wichtiger Sieg und wir sind froh, dass wir zu Hause wieder einen 3er geholt haben.

Die Besten:

Mario Fuchs und Marko Hochholzer beziehungsweise Enis Mullabazi