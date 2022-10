Schalchen gewinnt gegen Schlierbach

Details Samstag, 01. Oktober 2022 16:19

Zum Kellerduell in der Landesliga West kam es am Freitagabend in der 9. Runde. Der SV Hai Schalchen traf nämlich auf die Union Schlierbach. Beide Teams zeigten zwar oftmals sehr gute Leistungen, da die Heimischen aber erst 4 Punkte und die Gäste aus Schlierbach noch gar keine Punkte erobern konnten, traf somit der 13. Schalchen auf den Letzten Schlierbach.

5 Tore in Halbzeit 1

Die Heimischen erwischten den besseren Start und in Minute 10 wurde man bereits mit der Führung belohnt. Denis Kujovic schoss aus rund 25 Metern aufs Tor und der Ball landete genau im Winkel. Lukas Berer konnte in der 15. Minute bereits auf 2:0 für Schalchen stellen. Nach einem Schuss aus halblinker Position konnte Schlierbachs Tormann Pramberger nur kurz parieren und Lukas Berer drückte den Ball über die Linie. Keine 60 Sekunden später zappelte der Ball aber auf der anderen Seite im Netz. Schlierbach immer wieder mit hohen Bällen nach vorne und diese Taktik wurde in der 16. Minute belohnt. Nach einem weiten Ball wurde dieser noch verlängert Jakob Rettenbacher kam zum Spielgerät. Dieser verwertete dann zum 2:1. Schalchen im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und konnte in der 32. Minute den 2 Tore Vorsprung wieder herstellen. Lukas Berer kam am Sechzehner zum Ball und sein Schuss landete in den Maschen. Schlierbach gab sich aber nicht auf und kam in der 40. Minute durch Manuel Winter zum 3:2. Wieder war es ein hoher Ball nach vorne, wieder wurde das Spielgerät per Kopf verlängert und dieses Mal konnte sich Manuel Winter in die Torschützenliste eintragen.

Chancenarme 2. Halbzeit

Nach der Halbzeit war bei beiden Teams die Luft etwas heraußen und Chancen waren Mangelware. So dauerte es bis zur 82. Minute, ehe Schalchen für die Entscheidung sorgte. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball in die Mitte und Dragos Alin Dragalina drückte den Ball zur Entscheidung ins Tor. Da Schalchens Friedl kurz vor Schluss nur die Querlatte traf, endete diese Partie mit einem 4:2- Heimsieg für Schalchen.

Stimme zum Spiel (Klaus Erkner, Trainer SV Schalchen):

„Ich bin aufgrund der letzten Spiele zufrieden mit der Leistung. Wir hatten zuletzt Probleme und das war jetzt wieder etwas Positives, wodurch ich auch über den Sieg heute froh bin.“

Die Besten:

Pauschalllob Schalchen