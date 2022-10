Grieskirchen besiegt Bad Wimsbach

Details Samstag, 01. Oktober 2022 16:29

Am Freitagabend spielte in der 9. Runde der Landesliga West der SV Pöttinger Grieskirchen zu Hause gegen den SK Bad Wimsbach. Die Gäste aus Bad Wimsbach konnten in den letzten 4 Spielen nur einen Punkt holen, weshalb man unbedingt einen „3er“ einfahren wollte, um auch den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Dagegen sind die Heimischen mit bisher 16 Punkten aus 7 Spielen vorne mit dabei und hätten mit einem Erfolg auch die Chance auf die Tabellenführung gehabt.

Grieskirchen dominiert 1. Halbzeit

Die Heimischen erwischten den besseren Start, denn bereits nach 2 Minuten zappelte der Ball im Tor der Gäste. Nach einer Balleroberung im Mittelfelf durch Kickinger Thomas spielte dieser den Ball zu Leibetseder Matthias, welcher allein auf das Tor zulief und dann per Querpass Klaus Michael Kapl bediente. Dieser musste den Ball nur mehr ins leere Tor einschieben. Grieskirchen hatte danach das Heft in der Hand und dominierte mit viel Ballbesitz und kam immer wieder gefährlich nach vorne. Jacob David Manetsgruber scheiterte in der Folge auch mit einem guten Abschluss. Bad Wimsbach wurde durch einen Schuss von Florian Schöfbenker gefährlich. In der 26. Minute konnten die Grieskirchner die Führung ausbauen. Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Florian Spitzer Klaus Michael Kapl und dieser legte den Ball von der Grundlinie zurück auf Matthias Leibetseder. Dieser traf dann volley zur verdienten 2:0 Führung. Danach sahen die rund 300 Zuseher im Fröling-Stadion Grieskirchen eine ausgeglichene Partie, wobei große Torchancen Mangelware blieben.

Ausgeglichene Partie in Hälfte 2

Bad Wimsbach kam besser aus der Pause und suchte immer wieder Bayram Gas. Generell waren die Gäste bemüht und wollten über tiefe Bälle gefährlich werden, doch das konnte meist von der Grieskirchner Hintermannschaft gut verteidigt werden. In der 65. Minute musste Schiedsrichter Erhard Fuchs Eisner auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Bad Wimsbach Stevo Rozic nicht entgehen und verwertete halblinks. Durch den Gegentreffer wirkten die Heimischen wieder aufgerüttelt und Mantesgruber vergab aus aussichtsreicher Position. In der 79. Minute sorgte dann Matthias Leibetseder für die Entscheidung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde Leibetseder im Strafraum angespielt und dieser überlupfte den herauseilenden Tormann. Da Celepci auf der Seite von Grieskirchen und Gas für Bad Wimsbach gute Chancen vergaben und nicht trafen, endete diese Partie mit einem 3:1-Sieg für Grieskirchen.

Stimme zum Spiel (Reinhard Furthner, SV Grieskirchen):

„Das wir jetzt Erster sind ist eine schöne Momentaufnahme. Mir ist wichtig, dass sich unsere Spieler weiterentwickeln und es hilft auch, dass einige verletzte Spieler wieder zurückgekommen sind. Aktuell treten wir sehr kompakt auf und es war ein lässiger Auftritt meiner Mannschaft.“

Die Besten:

Matthias Leibestesder und Thomas Kickinger; Pauschalllob Grieskirchen