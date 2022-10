Grieskirchen gewinnt gegen Peuerbach

Details Samstag, 15. Oktober 2022 11:59

In der 11. Runde der Landesliga West gab es am Freitagabend das Aufeinandertreffen des SV Grieskirchen und der Union Peuerbach. Die Gäste wollten in dieser Partie nach der 8:2 Niederlage letzte Woche für Wiedergutmachung sorgen, wobei man gegen den Tabellenführer aus Grieskirchen als Außenseiter in die Partie ging. Die Grieskirchner lagen nämlich mit starken 22 Punkten auf dem ersten Platz.

Grieskirchen mit dem Blitzstart

Die Heimischen kamen gut rein, hatten von Beginn an viel Ballbesitz und gingen in der 3. Minute bereits in Führung. Nach einer Kombination durch die Mitte kam Jacob Manetsgruber an den Ball und sein Schuss aus halbrechter Position ging zur Führung ins rechte Eck. Grieskirchen griff kontrolliert an und kam auch durch Manetsgruber zu einer weiteren großen Möglichkeit. Er lief allein auf das Tor der Gäste zu, sein Schuss konnte aber im letzten Moment noch von einem Verteidiger geblockt werden. In der 31. Minute konnten dann die Heimischen die Führung ausbauen. Nach einem Angriff über die linke Seite brachte Spitzer Florian den Ball in die Mitte und Klaus Michael Kapl verwertete zum 2:0. Die Gäste aus Peuerbach wurden in der 35. Minute zum ersten Mal gefährlich. Nach einer Ecke kam Vedran Mesec an den Ball, doch sein Kopfball ging über das Tor. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit musste dann noch Schiedsrichter Steinbichler nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Peuerbachs Vedran Mesec nicht nehmen und verkürze vor der Pause ins rechte untere Eck auf 2:1.

Grieskirchen dominiert die Partie

Auch in Halbzeit 2 hatten die Grieskirchner den besseren Start und konnten in der 47. Minute durch Thomas Kickinger auf 3:1 stellen. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte wurde über 3 Stationen nach vorne gespielt und Spitzer Florian lief allein auf das Tor zu. Dieser behielt die Übersicht, denn er bediente Thomas Kickinger, der den Konter perfekt abschloss. Die Gäste kamen durch Mesec zwar zu einem Tor, doch der Linienrichter zeigte eine Abseitsposition an, wodurch der Treffer nicht zählte. Für den Schlusspunkt in diesem Spiel sorgte in der 85. Minute Hamza Burak Celepci, der einen Angriff über die linke Seite abschloss. So endete diese Partie mit einem 4:1-Heimsieg der Grieskirchner, welche damit vorerst auch weiterhin Erster der Landesliga West bleiben.

Stimme zum Spiel (Reinhard Furthner, Trainer Grieskirchen):

„Wir sind natürlich auch nach dem Derbysieg sehr zufrieden, aber wir wissen auch, dass wir in den nächsten 2 Wochen mit Schärding und Bad Schallerbach zwei sehr schwere Spielen haben. Wir müssen hart weiterarbeiten, damit wir auch da erfolgreich sein können.

Die Besten:

Jacob Manetsgruber, Thomas Stadler, Pauschalllob Grieskirchen.