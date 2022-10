Andorf gewinnt in Schalchen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 12:16

Der SV HAI Schalchen traf am Freitagabend in der 11. Runde der Landesliga West zu Hause auf den FC Illumina Andorf. Die Heimischen zeigten sich zuletzt gut in Form, denn man konnte zwei Siege einfahren. Anders sieht es bei den Gästen aus, die nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen in den vergangenen beiden Partien als Verlierer vom Platz mussten und nun für Wiedergutmachung sorgen wollten.

Schalchen mit dem Blitzstart

Andorf kam gut rein und beherrschte die Anfangsphase, doch dann gingen in der 12. Minute die Heimischen in Führung. Schalchen eroberte den Ball und es folgte ein hoher Ball auf Dragos-Alin Dragalina. Dieser sicherte gut das Spielgerät und traf trocken zur Führung. Danach war Andorf mit besseren Chancen am Drücker, doch es dauerte bis zur 43. Minute, ehe man jubeln durfte. Es gab einen Freistoß aus knapp 20 Metern. Mario Colic trat an, drehte den Ball perfekt über die Mauer ins kurze Eck und stellte auf 1:1.

Andorf holt sich die 3 Punkte

In der 53. Minute konnten dann die Gäste die Partie drehen. Lukas Zikeli bekam auf der linken Seite den Ball, dieser lief in die Mitte und sein Schuss landete in den Maschen. Andorf hätte danach das Spiel entscheiden können, da nach guten Kombinationen über die Seite der Stanglpass zu ungenau ausfiel, änderte sich nichts am Zwischenstand. Schalchen probierte danach alles und kam dem Ausgleich immer näher. Andorf verteidigte aber gut und die Abschlüsse der Heimischen fielen auch zu ungenau aus. Da Andorfs Adlesgruber in der 80. Minute und Schalchens Pascariu in der 94. Minute jeweils die Gelb/Rote Karte sahen, endete dieses Spiel mit jeweils einen Mann weniger und einem 1:2-Sieg der Andorfer.

Stimme zum Spiel (Josef Hamedinger, Trainer Andorf):

„Wir hatten im letzten Spiel Probleme und haben jetzt wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir sind gut und aggressiv gegen die Bälle gegangen, daher bin ich mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Speziell die Defensivleistung war sehr gut.“

Die Besten:

Pauschalllob Andorf