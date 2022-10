Peuerbach holt sich in Kammer den Sieg

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 13:21

In der 13. Runde der Landesliga West traf am Samstagnachmittag der SK Kammer zu Hause auf die Union Peuerbach. Nach einem sehr guten Saisonstart hatten die Heimischen zuletzt Probleme und so gab es aus den letzten 5 Spielen lediglich 2 Punkte. Somit wollte man gegen die ebenfalls krisengeschüttelten Gäste endlich wieder einen vollen Erfolg feiern. Die Gäste warten nämlich auch bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Nullnummer in Halbzeit 1

Peuerbach startete gut rein und war eigentlich das ganze Spiel über bestimmend. Die Gäste zeigten eine starke kämpferische und läuferische Leistung, wobei große Torchancen Mangelware blieben. Kammer zuletzt mit Verletzungspech und einigen Sperren konnten an diesem Nachmittag eigentlich nicht dagegenhalten und hatten nach einem Eckball Glück, da der Ball von den Gästen nur an die Latte geköpfelt wurde. So ging es dann auch mit einem 0:0 für die beiden Teams und Schiedsrichter Hubinger in die Pause.

Peuerbach holt sich 3 Punkte

In der 2. Halbzeit hatten die Gäste alles im Griff und kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Da man aber nur die Latte beziehungsweise die Stange traf, blieb es weiterhin beim 0:0. Zwar vergab für Kammer Manuel Alexander zweimal, doch seine Abschlüsse vielen zu ungefährlich aus. In der 71. Minute konnten dann die Peuerbacher hochverdient in Führung gehen. Nach einer Verkettung von Eigenfehlern in der Hintermannschaft von Kammer kam Manuel Reiter an den Ball und dieser schloss trocken in die lange Ecke ab. Peuerbach brachte den Sieg souverän über die Zeit und konnte sich über einen sehr wichtigen Sieg im Abstiegskampf freuen.

Stimme zum Spiel (Markus Schneidhofer, Sportlicher Leiter SK Kammer):

„Die Mannschaft muss sich jetzt selber an der Nase nehmen. Im Spiel fehlte es einfach an läuferischer und kämpferischer Qualität und jetzt wird die Pause wichtig. Wir müssen jetzt in den letzten beiden Spielen einfach das Beste rausholen.“