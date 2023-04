SV Grieskirchen mit souveränem Auswärtssieg in St. Marienkirchen

Details Sonntag, 02. April 2023 21:20

In der 20. Runde der Landesliga West empfing die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b den SV Pöttinger Grieskirchen in der Sportanlage Wallern. Während die Gäste aus Grieskirchen mit 2 Wochen Erholung (spielfrei in der 19. Runde) in die gestrige Partie ging, konnten die Gastgeber aus Marienkirchen zuletzt beim 2:2 gegen Schärding einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg ergattern. Dem Abstiegskampf standen somit Aufstiegsambitionen gegenüber, was dem Spiel eine ordentliche Brisanz verlieh.

Grieskirchen startet mit Schwung ins Spiel

Jene Brisanz sah man auch vom Spielbeginn an auch dem Platz. Das spielfreie Wochenende hatte den Grieskirchnern offensichtlich gutgetan, da sie mit vollem Elan und Zielstrebigkeit in die Partie gestartet sind. Matthias Leibetseder hatte bereits früh eine aussichtsreiche Chance, den Ball per Kopfball ins Tor zu bringen, doch er verfehlte knapp. Danach verbuchten die Gäste aus Grieskirchen auch noch einen Lattentreffer nach einer Standardsituation, der letztlich nicht den Weg ins Tor der Marienkirchner fand. Nach diesen zwei aussichtsreichen Gelegenheiten der Gäste, vermehrten auch die Hausherren aus Marienkirchen ihre offensiven Bemühungen, allerdings ohne Erfolg.

Doppelschlag binnen zwei Minuten

Danach ging das Spiel ein bisschen vor sich hin und es gab teilweise kaum aussichtsreiche Aktionen in den jeweiligen Strafräumen. In der 42. Spielminute beendete Thomas Kickinger schlussendlich die Torflaute der ersten Hälfte und erzielte das 1:0 für die Gäste. Ebenjener Thomas Kickinger kombinierte sich zwei Minuten später mit Florian Spitzer durch die gegnerische Abwehr. Spitzer kam daraufhin zum Abschluss und verlud den Marienkirchner Keeper Andreas Horwarth gekonnt und erzielte das Tor zum 2:0 aus Sicht der Gäste.

St. Marienkirchner Aufschwung in der zweiten Hälfte

Die Gastgeber aus St.Marienkirchen ließen trotz dem Rückstand zur Halbzeitpause nicht locker. Nachdem Florian Spitzer zu Beginn der zweiten Hälfte beinahe den Treffer zum 3:0 erzielt hätte, übernahmen dann plötzlich die Hausherren das Kommando im Spiel. Als die Gäste ihre Zielstrebigkeit in der zweiten Hälfte sukzessive ad acta gelegt haben, wurden die Hausherren im Gegenzug immer gefährlicher. Man versuchte viel, doch am Ende scheiterten die Angriffe der Schützlinge von Werner Topf meist am gegnerischen Keeper Marcel Hartl. Dieser konnte sich insbesondere in der zweiten Hälfte mehrmals auszeichnen. Für Grieskirchen geht der Kampf um den Aufstieg somit weiter im nächsten Heimspiel gegen Sattledt, während St.Marienkirchen beim Tabellennachbarn in Schalchen ein brisantes Auswärtsspiel vor sich hat.

Reinhard Furthner, Cheftrainer SV Grieskirchen:

„Grundsätzlich bin ich mit der heutigen Mannschaftsleistung durchaus zufrieden, da wir teilweise sehr gut nach vorne gespielt haben und auch kein Tor kassiert haben. Dennoch müssen wir solche Spiele früher entscheiden und in manchen Situationen auch einmal abgeklärter agieren als Mannschaft“.



Die Besten: Marcel Hartl (Grieskirchen, Torwart), Thomas Stadler (Grieskirchen, zentrales Mittelfeld)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei