"Moral bewiesen" - ATSV Sattledt dreht verrücktes Spiel gegen Schalchen

Im Nachtragsspiel der 22. Runde der Landesliga West hatte der ATSV Bamminger Sattledt den SV HAI Schalchen zu Gast. Für beide Teams läuft es in der Rückrunde noch nicht so richtig. Sattledt konnte von den letzten fünf Spielen nur eines gewinnen und liegt vor dem Spiel mit 28 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Die Gäste aus Schalchen konnten von den letzten fünf Partien immerhin zwei für sich entscheiden und einmal Unentschieden spielen. In der Tabelle liegt man mit 21 Punkten auf dem zwöllften Platz. Beide Teams könnten also gut drei Punkte gebrauchen. Im Hinspiel kam zwischen den beiden Teams nur ein torloses Unentschieden zustande. Dieses Mal gab es ein regelrechtes Schützenfest zu bestaunen, allerdings waren die Tore etwas ungleich verteilt. In einer sehr unterhaltsamen Partie konnte sich Sattletd nach einem 0:2-Pausenrückstand mit 5:2 gegen Schalchen durchsetzen.

Schalchen eiskalt vor dem Tor

In der ersten Hälfte erspielen sich die Gastgeber zahlreiche Gelegenheiten, von denen aber keine den Weg ins Tor findet. Die Gäste hingegen nutzen ihre einzigen beiden Chancen in der ersten Hälfte eiskalt aus. In der 15. Minute landet nach einer Umschaltaktion über die linke Seite der Ball per Flanke im Strafraum von Sattledt. Der erste Versuch aufs Tor zu schießen schlug allerdings fehl und so wurde der Ball zu Jonas Weger weitergeleitet, der völlig freistehend zum Abschluss kommt und die Führung für seine Mannschaft erzielt. Kurz vor dem Pausenpfiff verlieren die Gastgeber nach einem Freistoß in der gegnerischen Hälfte den Ball und der landet wiederrum bei dem erneut völlig freistehenden Jonas Weger, der sein zweites Tor an diesem Abend erzielt. Die Gäste gehen nach nur zwei Chancen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine

Ausschluss gibt Sattledt Aufwind

In der zweiten Hälfte können die Gastgeber ihre Chancen wesentlich besser nutzen. Gleich in der 50. Minute gelingt Marek Szotkowski mit einem schönen Schlenzer aus zwanzig Metern ins Kreuzeck der Anschlusstreffer. In Minute 56 sieht Schalchens Caua Santos Silva nach einem Foul die zweite gelbe Karte und muss vorzeitig unter die Dusche. Von diesem Moment an findet das Spiel nur noch in eine Richtung statt und Sattledt spielt sich in einen regelrechten Rausch. In der 67. Minute erzielt Michael Schimpelsberger den Ausgleich: Nach einer schönen Kombination über die linke Seite nimmt er die Flanke volley und trifft sehenswert zum 2:2. In Minute 75 kommt Marek Szotkowski am Sechzehnereck zum Ball und zirkelt den Ball sehr schön ins lange Eck zur Führung für seine Mannschaft. In der 83. Minute erkämpft sich Szotkowski im Mittelfeld den Ball und läuft fast vierzig Meter auf das Tor zu. Nur noch der Torhüter wartet dort auf ihn, den er aber sehr gekonnt auspielen und somit seinen Dreierpack schnüren kann. In der 90. Minute setzt Elias Zaki den Schlusspunkt, indem er nach einem weiten Abschlag ebenfalls alleine auf den Torhüter zusteuert und ihn auspielt. Das Tor ist dann nur noch Formsache. In der Nachspielzeit wird Satltedts Kemal Elgit nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Am Ergebnis ändert das allerdings nichts mehr, Sattledt gewinnt verdient mit 5:2.

Stimme zum Spiel:

Robert Lenz, Trainer ATSV Sattledt:

"Mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden. Wir haben heute über 90 Minuten sehr gut gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir leider unsere Chancen nicht genutzt, Schalchen dafür schon. In der zweiten Hälfte ist uns der Knoten geplatzt. Der Auschluss für Schalchen hat uns natürlich in die Karten gespielt. Die Mannschaft hat heute wirklich Moral bewiesen und Charakter gezeigt."

Bester Spieler: Marek Szotkowski

