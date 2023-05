In der Nachspielzeit: SK Schärding schlägt Peuerbach nach zweimaligem Rückstand

Details Freitag, 05. Mai 2023 22:30

In der 25. Runde der Landesliga West stand die Partie SK Waizenauer Schärding gegen Union Peuerbach auf dem Programm. Die zweitplatzierten Schärdinger wollen an ihre gute Form anküpfen. Von den letzten fünf Partien konnte man drei gewinnen und einmal unentschieden spielen. Die Gäste weisen exakt die selbe Bilanz auf und liegen vor der Partie mit 25 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Das Duell der beiden formstarken Teams versprach vor dem Anpfiff Spannung und die etwa 400 Zuseher wurden nicht enttäuscht. Trotz zweimaligem Rückstand konnte Schärding am Ende einen 4:2 Sieg feiern. Das Hinspiel konnte Schärding bereits mit 2:1 für sich entscheiden.

Schärding hat zunächst wenig Zugriff auf das Spiel

In der ersten Halbzeit zeigten sich die Gastgeber nicht von ihrer besten Seite und leisteten sich viele Unachtsamkeiten. Das hatte auch seinen Preis, denn gleich in der neunten Minute gerät die Mannschaft in Rückstand. Bei einer Flanke von der Seite fehlt in der Abwehr komplett die Zustimmung und Vedran Mesec kommt freistehend zum Kopfball, der seine Mannschaft in Führung bringt. In der 24. Minute gelingt den Gastgebern aber der Ausgleich. Bei einem Eckball können die Gäste den Ball nicht vernünftig klären und Stefan Glechner kann per Abstauber das 1:1 erzielen. In der 32. Minute gerät Schärding erneut in Rückstand. Wieder bei einem Eckball fehlt genau wie beim ersten Tor komplett die Zustimmung in der Hintermannschaft und Julian Baumgartner erzielt per Kopft die erneute Führung für seine Mannschaft. In der letzten Minute der ersten Halbzeit bekommt Schärding einen Elfmeter zugesprochen. Verteidiger Stefan Glechner übernimmt die Verantwortung und gleicht für seine Mannschaft aus und erzielt somit einen Doppelpack.

Hausherren bekommen Spiel in den Griff

Die zweite Halbzeit ist zu Beginn wenig unterhaltsam und es kommen keine nennenswerten Chancen zustande. Ab der 60. Minute allerdings drehen die Gastgeber ordentlich auf. In der 65. Minute vergibt zuerst Glechner eine Topchance auf die Führung, in der 72. Minute macht Schärding zu wenig aus einem Freistoß aus vielversprechender Position. Auch die Gäste kommen kommen durch einen Freistoß zu einer guten Chance. Der Schuss von Vedran Mesec geht nur knapp am Tor vorbei. In den letzten fünfzehn Minuten wirft Schärding alles nach vorne, aber es will einfach kein Tor gelingen. In der ersten Minute der Nachspielzeit dann tritt Jakub Rusnak zu einem Freistoß an. Sein Schuss wird von einem Verteidiger noch leicht abgefälscht und fliegt ins lange Eck zur verdienten 3:2-Führung. Jetzt versuchen die Gäste nochmal alles um auszugleichen, aber geraten so in der 93. Minute in einen Konter. Schärdings Christoph Mandl kann den Torhüter überspielen und schiebt den Ball zum 4:2 für seine Mannschaft ins Tor.

Stimme zum Spiel:

Siegfried Krieg, Co-Trainer SK Schärding:

"In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen nachlässig. Wir hatten kaum Zugriff im Mittelfeld. In der Halbzeit haben wir dann etwas umgestellt. Etwa ab der 60. Minute haben wir nur noch auf Angriff gespielt um das Spiel doch noch zu gewinnen."

Die Besten: Stefan Glechner, Michael Ebner und Benedikt Großbötzl

