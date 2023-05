"Es ist wie verhext" - Starke Andorfer spielen nur remis gegen Schalchen

Details Samstag, 13. Mai 2023 12:47

Zum Auftakt der 26. Runde der Landesliga West empfängt der FC Illumina Andorf den SV HAI Schalchen. Die Gastgeber befinden sich gerade in einer echten Durststrecke. Von den letzten vier Spielen gingen drei verloren und nur einmal schaffte man ein Unentschieden. Das wirkt sich natürlich auch auf die Tabellensituation aus. Während Andorf nach der Hinrunde auf dem dritten Tabellenplatz lag, ist die Mannschaft von Trainer Josef Hamedinger mittlerweile auf den sechsten Platz abgerutscht. Die Gäste aus Schalchen weisen momentan die exakt gleiche Form auf wie Andorf und liegen auf dem zwölften Platz in der Tabelle. Beide Temas könnten also dringend ein Erfolgserlebnis gebrauchen. Doch es kam anders als erhofft, das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, das vor allem die Gastgeber ärgern dürfte, schließlich waren sie über weite Teile des Spiels die bessere Mannschaft.

Andorf von Beginn an klar besser

Die Gastgeber sind von der ersten Minute an die spielbestimmende Mannschaft und weisen auch deutlich mehr Ballbesitz auf. Die erste gute Gelegenheit gehört allerdings den Gästen. Nach einem Abspielfehler von Manuel Oberbauer kommen die Schalchner gefährlich vor das Tor, können ihre Chance allerdings nicht nutzen. Bis zur Halbzeit erspielt sich Andorf viele, zum Teil auch gute Gelegenheiten, kann aber keine davon in ein Tor umwandeln und somit geht es etwas enttäuschend ohne Tore in die Kabine.

Alles beim Alten in Hälfte zwei

Auch in der zweiten Spielhälfte ist Andorf überlegen, kann aber lange Zeit nichts daraus machen. Erst in der 64. Minute fällt die lang ersehnte und verdiente Führung. Mario Colic tritt zu einem Freistoß an und versenkt ihn sehenswert im Kreuzeck. Der Torhüter der Gäste hätte hier auf eine Flanke spekuliert. Trotz Rückstand agieren die Gäste aus Schalchen sehr defensiv und kommen zu keinen Chancen. Aus diesem Grund hätte auch niemand damit gerechnet, das Schalchen noch einmal zurückkommt. Aber in der 80. Minute bekommt auch Schalchen einen Freistoß zugesprochen, den Matheus Isais Carvalho sehenswert zum Ausgleich verwandelt. In der Schlussphase ist jetzt die Mannschaft von Neo-Trainer Robert Pessentheiner am Drücker, aber auch sie können kein Tor mehr erzielen und somit bleibt es beim Endstand von 1:1. Damit sind beide Teams seit nun fünf Spielen ohne Sieg.

Stimme zum Spiel:

Gerald Berger, Sektionsleiter FC Andorf:

"Mit dem Ergebnis kann man natürlich nicht zufrieden sein. Wir haben seit ein paar Spielen so einen Schlendrian drinnen. Über achtzig Minuten haben nur wir gespielt und waren besser als der Gegener. Dann gleichen sie mit der ersten Chance aus. Es ist zurzeit wirklich wie verhext. Es fehlt das nötige Glück."

