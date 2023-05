SV Gmunden gelingt Revanche in Derby gegen Gschwandt

Details Samstag, 13. Mai 2023 13:27

In der 26. Runde der Landesliga West kam es zum Derby zwischen dem SV Gmundner Milch und der Union Unis Gschwandt. Die Gastgeber befinden sich zurzeit in bestechender Form, seit sieben Spielen ist die Truppe von Christoph Brummayr ungeschlagen, in der Tabelle rangiert man derzeit auf Platz fünf. Weniger gut drauf sind zurzeit die Gäste aus Gschwandt. Von den letzten sechs Spielen konnte man nur eines gewinnen, alle anderen gingen verloren. In der Tabelle liegt man nachwievor auf dem 14. und vorletzten Tabellenplatz. In der Hinrunde konnten die Gschwandter das Derby mit 1:0 für sich entscheiden, dieses Mal gingen die Gmundner mit 3:0 als Sieger vom Platz. Gmunden kann somit seine unglaubliche Serie noch weiter ausbauen.

Unspektakuläre Anfangsphase

Das Spiel plätschert zunächst nur so vor sich hin. Gmunden versucht zu pressen und von hinten herauszuspielen, was auch ganz gut funktioniert. Die Gäste sind sehr defensiv aufgestellt und setzen mehr auf Konter. So einer hätte in der 18. Minute auch fast zum Erfolg geführt, aber Janko Sirocic kommt nicht richtig zum Abschluss. In den nächsten Minuten kommt Gmunden gleich zu mehreren Topchancen, wovon auch gleich eine sitzt. Sertan Cam bekommt in der 23. Minute den Ball von der Seite zugespielt und vollendet die Aktion mit einem satten Schuss vom Sechzehnereck ins lange Eck. Nur drei Minuten später wäre fast der Doppelschlag gelungen. Nach einem Freistoß kommt Sebastian Leitner zum Abschluss, aber der haut den Ball neben das Tor. Bis zur Halbzeit spielen sich vor allem die Gäste noch weitere gute Möglichkeiten heraus, aber keine davon findet den Weg ins Tor.

Das Spiel bleibt spannend

Die etwa 800 Zuseher, die zu diesem Spiel gekommen sind, werden auch in der zweiten Hablzeit nicht enttäuscht. In der 58. Minute bekommt Gmunden nach einem Foulspiel einen Elfmeter zugesprochen, aber sonst so sichere Elfmeterschütze Sertean Cam haut den Ball deutlich über das Tor. Die Gäste sind mittlerweile die bessere Mannschaft und sind vor allem bei Kontern gefährlich. Aber in der 69. Minute zeigt der Schiedsrichter im Strafraum der Gäste erneut auf den Punkt. Dieses Mal übernimmt Leon Cubrelji die Verantwortung und dieses Mal landet der Ball auch im Tor. Nur drei Minuten später sorgt Ermin Durgutovic für die Entscheidung. Im Mittelfeld kommt Durgutovic an den Ball und lässt erst zuerst zwei Gegenspieler aussteigen ehe er die Kugel aus etwa achtezehn Metern zum 3:0 im Tor versenkt. Nach diesem Tor brechen die Gäste endgülgtig zusammen. In der 76. Minute sieht Gschwandts Daniel Hufnagl auch noch die zweite gelbe Karte und muss vorzeitig unter die Dusche. Der SV Gmunden entscheidet das Derby durchaus verdient mit 3:0 für sich und bestätigt einmal mehr seine starke Form.

Stimme zum Spiel:

Christoph Brummayer, Trainer SV Gmunden:

"Mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden. Das war heute schließlich ein Derby. Das hat man schon die ganze Woche gespürt. In der ersten Hälfte haben wir uns etwas schwer getan, in der Halbzeit haben wir auf 4-4-2 mit Raute umgestellt und das hat sich auch ausgezahlt. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg."

Die Besten: Ermin Durgutovic und Leon Cubrelji

