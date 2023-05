Union Peuerbach vergibt Sieg gegen Grieskirchen kurz vor Schluss

Details Samstag, 13. Mai 2023 18:56

In der 26. Runde der Landesliga West empfing die Union Peuerbach den drittplatzierten SV Pöttinger Grieskirchen. Die Gastgeber sind zuletzt gut in Form. Von den letzten fünf Spielen konnte man drei gewinnen, zwei gingen verloren. In der Tabelle liegt man mit 25 Punkten auf Rang elf. Die Gäste konnten nach einer kleinen Negativserie mit drei Niederlagen in Folge aus den letzten beiden Partien ein Unentschieden und einen Sieg holen. Im Hinspiel war es mit 4:1 für Grieskirchen eine klare Angelegenheit, heute teilte man nach einem 2:2-Unentschieden die Punkte. Besonders für die Gastgeber ist das ärgerlich, da man den Sieg kurz vor Schluss noch hergegeben hat.

Ausgeglichene Partie

In der ersten Hälfte war das Spiel relativ ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, aber die Tore fielen nur auf einer Seite. In der 21. Minute gehen die Gastgeber nach einer Eckball in Führung. Nach der Hereingabe kommt es zu einem wilden Gestochere und Filip Furnic kann einen Abpraller zur 1:0-Führung verwerten. Im weiteren Spielverlauf hat Grieskirchen die Partie eigentlich unter Kontrolle und kommt auch zu ein paar Halbchancen, aber wieder macht Peuerbach das Tor. In der 39. Minute bekommt Eldir Fejzic nach einem Freistoß den Ball auf Höhe des Sechzehners aufgelegt und erhöht auf 2:0 für seine Mannschaft.

Grieskirchen kommt stark zurück

Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff können die Gäste auf 2:1 verkürzen. Eine Flanke kann der Torhüter der Gastgeber zunächst noch abwehren, aber Florian Spitzer ist für den Abstauber zur Stelle. Nach dem Anschlusstreffer bekommt Grieskirchen frischen Aufwind und dominiert die Partie, wirklich gute Chancen sind aber nachwievor Mangelware. Der Torhüter der Heimmannschaft kann sich heute durch ein paar gute Paraden auszeichenen. So wie in der 68. Minute, als er einen Schuss von gut platzierten Weitschuss abwehren kann. Aus dem daraus resultierenden Eckball vergibt Grieskirchen eine echte Topchance aus den Ausgleich. Fast sieht es hier schon nach einem Sieg für die Heimmannschaft aus, aber in der 86. Minute gelingt den Gästen doch noch der Ausgleich. Nach einem Stanglpass von links verwertet Matthias Leibetseder den Ball zum 2:2-Endstand. Ein Ergebnis, das aufgrund des Spielverlaufs durchaus in Ordnung geht.

Stimme zum Spiel:

Markus Mayr, sportlicher Leiter Union Peuerbach:

"Wir trauern heute den drei Punkten nach. Nach so einem späten Ausgleich kann man nicht zufrieden sein, besonders wenn man schon 2:0 geführ hat. Das ist wirklich bitter."

