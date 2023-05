SV Bad Schallerbach bleibt auf Meisterkurs und besiegt Schärding souverän

Details Sonntag, 14. Mai 2023 10:58

Im Rahmen der 26. Runde der Landesliga West kam es gestern zum Gipfeltreffen zwischen dem SV sedda Bad Schallerbach und dem SK Waizenauer Schärding. Die Bad Schallerbacher marschieren momentan dominant durch die ganze Liga und auch durch den Transdanubia Landescup, wo man unter der Woche gegen Mondsee gewinnen konnte. Die Gäste aus Schärding waren für den Ligakrösus allerdings alles andere als ein zu unterschätzender Gegner, da sie mit 45 Punkten im Vorfeld der Partie auf dem zweiten Tabellenplatz der Liga rangierten.

Viele Gelegenheiten aber keine Tore in der ersten Halbzeit

Trotz dem Cupspiel unter der Woche wirkten die Gäste aus Bad Schallerbach nicht müde und forderten die Schärdinger ab der ersten Spielminute. Die Schärdinger konnten anfangs noch gut mithalten, allerdings kippte die Partie mit fortlaufendem Spielverlauf zu Gunsten der Gäste und die Schützlinge von Erich Renner konnten sich ein Chancenplus erarbeiten. Während die Gastgeber aus Schärding primär mit langen Bällen agierten, wollten die Bad Schallerbacher spielerische Elemente ins Spiel hineinbringen. In der 20. Minute hatte Alexander Fröschl eine vielversprechende Gelegenheit mit seinem Lattenschuss aus der Distanz. Dieser war auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte sehr umtriebig, allerdings konnten die Gäste noch keinen Treffer erzielen. Kurz vor der Halbzeit hätte Ivica Celic beinahe den Treffer zum 1:0 erzielt, allerdings blieb der Ball, der unter den Schärdinger Keeper Andreas Michl durchkullerte, knapp vor der Linie liegen.

Fröschl mit dem Dosenöffner

Auch in der zweiten Hälfte gaben die Gäste aus Bad Schallerbach das Kommando an und man konnte sich in der 56. Spielminute mit einem Treffer belohnen. Nach einem Freistoß von Dominik Stadlbauer stand Alexander Fröschl genau richtig und köpfte den Ball in die Maschen hinein, nachdem dieser von der Latte zurückgeprallt ist. Nur fünf Minuten später bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, nachdem der Bad Schallerbacher Routinier Miliam Guerrib gefoult wurde. Die Nummer 9 der Bad Schallerbacher übernahm auch die Verantwortung vom Punkt und verwandelte den Elfmeter gekonnt zum 2:0 aus Sicht der Gäste. Kurz vor dem Ende der Partie kombinierten sich die Hofstätter-Zwillinge durch den gegnerischen Defensivbund und Raphael Hofstätter legte am Ende noch uneigennützig auf Guerrib ab, der mit dem Treffer zum 3:0 den Sack endgültig zugemacht hat.

Erich Renner, Trainer SV Bad Schallerbach:

"Trotz dem intensiven Cup-Spiel unter der Woche, haben wir heute wieder eine sehr souveräne Leistung auf dem Platz gebracht und gehen als verdienter Sieger vom Feld. Ich bin momentan sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschft"

Die Besten: Alexander Fröschl, Miliam Guerrib, Robert Matesic, Florian Maier (alle Bad Schallerbach)

