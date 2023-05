Zwei Platzverweise für Peuerbach: SV Schalchen fährt wichtigen Sieg in Überzahl ein

Details Samstag, 20. Mai 2023 11:18

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich der SV HAI Schalchen und die Union Peuerbach im Rahmen der 27. Runde der Landesliga West. Für die Gastgeber war es ein wegweisendes Spiel, da man mit einem Sieg den Abstand auf die unteren Tabellenränge reduzieren konnte und an den direkten Konkurrenten aus Peuerbach heranrücken konnte. Die Peuerbacher waren zuletzt jedoch auch gut in Form und man konnte sich gegen Grieskirchen zuletzt einen Punkt erkämpfen.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit unglücklichem Ende für Peuerbach

Die Partie war für beide Teams von wichtiger Bedeutung und vor allem für die Gastgeber aus Schalchen eine Ungewöhnliche, da Neo-Trainer Robert Pessentheiner verhindert war und die Schalchner vom Obmann Robertus van Gils gecoacht wurden. In der ersten Hälfte hatten beide Mannschaften ausgewogene Spielanteile und konnten beide gefährliche Akzente nach vorne setzen. Gegen Ende der ersten Hälfte waren dann die Gäste aus Peuerbach mehr am Drücker, doch kurz vor der Pause passierte den Gästen ein schweres Malheur. Philipp Haslgruber wurde in der 45. Spielminute wegen einer Tätlichkeit im eigenen Strafraum des Feldes verwiesen und die Schalchner bekamen einen Strafstoß zugseprochen. Dragos-Alin Dragolina übernahm die Verantwortung vom Punkt und verwertete den Strafstoß souverän zur 1:0 Führung an einem psychologisch sehr wertvollem Zeitpunkt.

Schalchen macht den Sack in Überzahl schnell zu

Der Platzverweis und der daraus resultierende Gegentreffer war für die Peuerbacher natürlich doppelt bitter. Von diesem Schock konnte man sich auch in der zweiten Hälfte nicht erholen und die Schalchner konnten direkt nach Wiederanpfiff das 2:0 durch Lukas Berer erzielen. Mit dieser Führung fiel dann auch die anfängliche Nervosität bei den Gastgebern ab und man konnte das Spielgeschehen sehr gut kontrollieren. In der 67. Spielminute nahm der Schalchner Claudiu Dumitru Pascariu denen Gästen alle Hoffnungen auf ein mögliches Comeback und erzielten den Treffer zur 3:0 Führung für Schalchen.

Anschlusstreffer und Platzverweis kurz vor Schluss

Doch auch nach dem 3:0 hatte die Partie noch einiges an Unterhaltung für die Zuschauer zu bieten. Zuerst konnte Filip Fumic in der 89. Minute noch den Ehrentreffer für die Gäste zu 1:3 erzielen. Kurz danach erhielt der Peuerbacher Keeper Fabian Barth einen Platzverweis, nachdem er den Sechzehner verließ und den Ball trotzdem in die Hände genommen hat. Somit mussten die Gäste das Spiel mit neun Akteuren beenden an einem gebrauchten Tag aus Peuerbacher Sicht.

Robertus van Gils, Obmann und gestriger Interimstrainer SV Schalchen:

"Natürlich war die rote Karte und der Elfmeter kurz vor der Halbzeit günstig für uns, aber mit der geschlossenen Mannschaftsleistung in der zweiten Hälfte gehen wir heute letztendlich schon als verdienter Sieger vom Feld."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei