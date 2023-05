SK Bad Wimsbach feiert wichtigen Sieg

Details Freitag, 26. Mai 2023 21:22

In der 28. Runde der Landesliga West empfing der drittplatzierte SK Bad Wimsbach 1933 den Tabellenvorletzten Union Unis Gschwandt. Für beide Teams geht es in diesem Spiel um wichtige Punkte. Während die Gastgeber um den Vizemeistertitel kämpfen, spielen die Gäste gegen den Abstieg. Das Spiel war wie zu erwarten eine Defensivschlacht, in der sich Bad Wimsbach am Ende mit sehr knapp mit 1:0 durchsetzen konnte. Für die Gäste wird die Lage dadurch zunehmend düster.

Ausgeglichene Partie

Die erste Halbzeit verläuft sehr ausgeglichen. Beide Teams stehen sehr kompakt in ihrer Defensive und es kommt zu sehr wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Besonders Gschwandt ist es anzukennen, um wieviel es für sie in diesem Spiel geht. Die Gastgeber tut sich extrem schwer gegen die aufopferungsvollen Gäste. In der 50. Minute können die Gastgeber dann allerdings in Führung gehen. Der Verteidiger der Gäste verschätzt sich bei einem langen Ball des Gegners und somit fällt die Kugel genau vor die Füße von Michael Hochreiter, der die Gelegenheit nutzt und das 1:0 für seine Mannschaft erzielt. Nach dem Rückstand investieren die Gäste mehr nach vorne, was den Gastgebern wiederum Räume bietet. Allerdings kann die Heimmannschaft das nicht ausnutzen und verpasst es des Öfteren für klare Verhältnisse zur sorgen. In der Schlussviertelstunde werfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch es nützt ihnen nichts. Das Spiel endet mit einem 1:0 für Bad Wimsbach, die damit die Chance auf den Vizemeistertitel wahren können.

Stimme zum Spiel:

Max Brameshuber, Co-Trainer SK Bad Wimsbach:

"Man hat heute gesehen, dass Gschwandt gegen den Abstieg spielt. Die erste Hälfte war noch ausgeglichen, in der zweiten konnten wir früh in Führung gehen. Leider haben wir unsere Chancen nicht genützt und in der Schlussphase hat Gschwandt noch einmal sehr gedrückt."

Die Besten: Jan Kolnberger, Raffael Seyr und Michael Hochreiter

