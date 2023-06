SK Schärding schlägt Kammer trotz überschaubarer Leistung deutlich

Details Samstag, 03. Juni 2023 14:56

Im Rahmen der 29. Runde der Landesliga West empfing der SK UEBEX LED Kammer am Freitagabend den SK Waizenauer Schärding. Die Gäste aus Schärding befinden sich auch gegen Ende der Saison noch weit oben in der Tabelle und man rangiert hinter dem Krösus der Liga aus Bad Schallerbach. Kammer befand sich vor der Partie im souveränen Mittelfeld und man wird die Saison ziemlich sicher auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Auch wenn es für beide nicht mehr um all zu viel ging, wurde die Partie dann durchaus spannend für den neutralen Zuschauer.

Schärding mit gutem Start ins Spiel

Die Gäste aus Schärding fanden ziemlich gut ins Spiel und man konnte bereits früh in Führung gehen. In der 12. Minute war Laszlo Safar zur Stelle und brachte die Elf von Cheftrainer Andreas Michl mit einem gekonnten Abschluss in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte konnten die Schärdinger das Spielgeschehen weitestgehend dominieren und man konnte die Führung gegen Ende des ersten Durchgangs auch noch ausbauen. Der Schärdinger Topstürmer Daniel Bares stand in der 37. Minute goldrichtig und erzielte das Tor zur 2:0 Führung aus Sicht der Gäste. Doch damit war die erste Hälfte noch nicht zu Ende. Nur eine Minute nach der 2:0 Führung gelang Robert Speer der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste, mit dem man dann auch in die Halbzeit ging.

Kammer am Drücker, aber ohne Effizienz im Abschluss

Die Gastgeber aus Kammer wollten das letzte Heimspiel der Saison noch einmal erfolgreich abschließen und man zeigte in der zweiten Hälfte eine deutlich verbesserte Mannschaftsleistung, doch das Toreschießen wollte gestern einfach nicht wirklich funktionieren. Nachdem man die Schärdinger dominierte und zahlreiche Gelegenheiten vergab, nutzten die Gäste die Situation gegen Ende des Spiel zu ihren Gunsten. Jakub Rusnak gelang in der 83. Minute der erneute Treffer für Schärding zum 3:1 für die Gäste. Danach war die Luft bei Kammer raus und man kassierte noch zwei Treffer. In der 88. Spielminute war Daniel Bares erneut zur Stelle und erzielte das 4:1. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann der Schärdinger Jan Schrank in der 91. Spielminute mit seinem Treffer zum 5:1 für die Schärdinger.

Andreas Michl, Trainer SK Schärding:

"In der ersten Hälfte haben wir heute guten Fußball gespielt, in der zweiten waren wir jedoch miserabel und haben um das Tor gebettelt. Das Ergebnis widerspiegelt den Spielverlauf nicht wirklich, da Kammer sich den Ausgleichstreffer definitiv verdient gehabt hätte aber so ist der Fußball manchmal eben."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

