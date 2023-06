14. Ligaspiel ohne Gegentor! SV Bad Schallerbach müht sich in Sattledt zum Arbeitssieg

Details Samstag, 03. Juni 2023 15:15

Am gestrigen Freitagabend empfing der ATSV Bamminger Sattledt den SV sedda Bad Schallerbach im Rahmen der 29. Runde der Landesliga West. Die Gäste aus Bad Schallerbach konnten zuletzt das Double aus dem Gewinn des Transdanubia Landescups und dem frühzeitigen Erreichen der Meisterschaft der Landesliga West komplettieren und marschieren nun langsam aber doch in Richtung OÖ-Liga. Doch auf diesem Weg wartete gestern noch der ATSV Sattledt, bei dem in der vergangenen Woche auch einiges los war, nachdem Robert Lenz seinen Vertrag nicht verlängert hat und man mit Stefan Unterberger bereits einen Nachfolger an Bord holen konnte.

Bad Schallerbach lässt gegen tiefstehende Hausherren wenig zu

Wie so oft in dieser Saison mussten sich die Gäste aus Bad Schallerbach auch in Sattledt gegen eine tief stehende Mannschaft behaupten. Dennoch gelang es den Mannen von Trainer Erich Renner mal wieder, den gegnerischen Abwehrriegel zu knacken und früh in Führung zu gehen. Nachdem man spielerisch eher blass blieb, verhalf denen Gäste ein Standard zum Treffer. Nach einer Eckballhereingabe von Dominik Stadlbauer war Alexander Fröschl zur Stelle und erzielte in der 24. Minute den Treffer zur 1:0 Führung für die Gäste. Neun Minuten später war Fröschl wieder zur Stelle und bediente Raphael Hofstätter uneigennützig mit einem Stangelpass, aus diesem in der 33. Spielminute der Treffer zur 2:0 Führung für Bad Schallerbach entstand. Mit jener 2:0 Führung gingen die Gäste dann auch in die verdiente Halbzeitpause.

Guerrib macht nach dem Sattledter Aufbäumen den Deckel drauf

Der Bad Schallerbacher Trainer Erich Renner war trotz der Führung nicht so wirklich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, da seiner Meinung nach offensiv viel mehr drin gewesen wäre und man teilweise zu lethargisch agierte. In der zweiten Hälfte wurde die Leistung von Bad Schallerbach jedoch auch nicht unbedingt besser, wodurch die Gastgeber aus Sattledt nochmals besser in die Partie kamen. Mit forlaufender Spieldauer wurden die Gastgeber immer mutiger und man hätte durchaus den Anschlusstreffer erzielen können. Doch man nutzte die Chancen nicht und in der 73. Minute beendete der Bad Schallerbacher Starstürmer Miliam Guerrib alle verbleibenden Hoffnungen der Sattledter mit seinem Treffer zum 3:0, bei dem es dann auch blieb.

Erich Renner, Trainer SV Bad Schallerbach:

"Wir haben heute zwar das Spiel gemacht und viel Ballbesitz gehabt, allerdings haben wir daraus viel zu wenig gemacht. Aber schlechtere Tage gehören auch manchmal dazu und wir sind froh, dass wir unsere weiße Weste behalten konnten."

Die Besten: Alexander Fröschl, Josef Gruber

