SV Grieskirchen gewinnt ausgeglichenes Duell gegen zehn Schalchener knapp mit 2:0

Samstag, 03. Juni 2023 17:00

Zum Duell zwischen dem SV HAI Schalchen und dem SV Pöttinger Grieskirchen kam es in der 29. Runde der Landesliga West. Die Gäste aus Grieskirchen belegen mit 46 Zählern derweil den vierten Platz und haben durchaus noch gute Chancen auf den Vizemeistertitel. Schalchen hingegen ist in der Tabelle weiter unten zu finden und liegt mit 25 Punkten auf dem 12. Platz. Für beide Mannschaften geht es in den letzten zwei Runden also mehr oder weniger nur mehr um die „Goldene Ananas“. Am Ende wurden die Gäste aus Grieskirchen der Favoritenrolle auch gerecht und man gewann knapp mit 2:0.

Ausgeglichene Anfangsphase

Rund 125 Zuseher sahen am Freitagabend diese Landesliga-Begegnung. Die Partie war in der ersten Viertelstunde relativ ausgeglichen, eine Topchance konnte Schalchen in der 13. Minute nach einem Abschluss verzeichnen. Dann tauchten auch die Grieskirchner einmal gefährlich vor dem Tor auf: Kickinger scheiterte jedoch aus kurzer Distanz vor Schalchen-Keeper Avramovic. Nach einer halben Stunde kamen die Hausherren noch zu zwei weiteren Chancen und waren auch besser im Spiel. Nach 45 Minuten war mit dem ersten Durchgang dann auch Schluss, es ging mit einem torlosen 0:0-Remis in die Kabinen.

Grieskirchen gewinnt gegen zehn Schalchener

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Rudolf Hofinger war das Spielgeschehen größtenteils weiterhin relativ ausgeglichen. Zehn Minuten nach der Halbzeitpause war es dann aber so weit und Grieskirchen ging in Front. Ein Spitzer-Abschluss ging zuerst an den Pfosten und den Abpraller verwertete Kapl dann souverän zur 1:0-Führung für die Gäste. In der 67. Minute wurde Lukas Berer von Schiedsrichter Hofinger dann für ein zu hartes Einsteigen mit Rot vom Platz geschickt. Kurze Zeit später die Grieskirchner dann mit der Vorentscheidung. Nach einer flachen Hereingabe musste Leibetseder zum 2:0 nur mehr einschieben. Trotz der Unterzahl kam Schalchen nach 72. Minuten noch zu einer Großchance. Dragalina scheiterte jedoch am Grieskirchner-Schlussmann Hartl. Bis zum Spielende in der 90. Spielminute gab es dann keine weiteren nennenswerten Aktionen mehr und Grieskirchen gewinnt mit einem Mann mehr am Platz knapp mit 2:0.

Stimme zum Spiel:

Klaus Erkner, Sportlicher Leiter SV Schalchen:

„Bis zum 1:0 war es ein Spiel relativ auf Augenhöhe. Wir waren gut im Spiel, vielleicht sogar mit leichten Vorteilen, da wir gute Chancen hatten. Leider konnten wir unsere Möglichkeiten nicht verwerten und dann hat der Gegner das 1:0 gemacht. Mit der Roten Karte und dem 2:0 war das Match für uns dann gelaufen. Man hat nicht gemerkt, wer der Favorit in diesem Spiel ist, auch wenn es schlussendlich nichts hilft.

