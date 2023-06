Union Peuerbach schlägt Esternberg auswärts mit 2:0

Details Sonntag, 04. Juni 2023 15:04

Zum Abschluss des 29. Spieltages in der Landesliga West kam es unter anderem noch zum Duell zwischen der Union Esternberg und der Union Peuerbach. Für die beiden Tabellennachbarn geht es in der laufenden Spielzeit nur mehr um die „Goldene Ananas“. Esternberg belegt derzeit mit 33 Punkten den zehnten Tabellenplatz, während Peuerbach mit 26 Zählern einen Rang dahinter einnimmt. Vergangenes Wochenende mussten beide Teams eine Niederlage einstecken: Esternberg verlor das Derby gegen Andorf mit 3:0. Peuerbach musste sich vor eigenem Publikum gegen den SK Kammer mit 0:1 geschlagen geben. Peuerbach konnte sich gegen Esternberg schlussendlich mit 2:0 durchsetzen und jubelt über einen vollen Erfolg.

Peuerbach geht in Führung

Rund 250 Zuseher sahen am Samstagnachmittag dieses Spiel in der Landesliga West. In der ersten Viertelstunde kamen die Heimischen besser ins Spiel, dann wurde aber auch Peuerbach zunehmend besser und ging schließlich in Führung. Nach einem Chipball von der rechten Seite durch Vedran Mesec kam der Ball zur Mitte und Filip Fumic traf aus gut acht Metern volley zur 1:0-Führung für Peuerbach ins Netz. Mit der Führung der Gäste machten die Peuerbacher schließlich das Spiel und so ergab sich kurz vor der Pause auch der zweite Treffer. Stefan Kornfelder brachte einen Stanglpass von der linken Seite zur Mitte, wo Vedran Mesec zur Stelle war und einnetzte. Eine Chance ergab sich vor dem Pausenpfiff aber auch noch für die Esternberger. Im Eins-gegen-eins scheiterte der Stürmer aber am Peuerbacher-Schlussmann Fabian Barth. Nach 45 Minuten inklusive Nachspielzeit war dann mit dem ersten Spielabschnitt auch Schluss.

Esternberg kommt im zweiten Durchgang zu gefährlichen Chancen

Nach Wiederbeginn vom Unparteiischen kam Esternberg mit viel Elan aus der Kabine. Die Heimischen wollten den Anschlusstreffer herbeibringen und dominierten vorerst auch das Spiel. So kamen die Sauwaldveilchen auch immer wieder zu gefährlichen Standards. Bei einer Aktion konnten die Gäste auf der Linie gerade noch klären. In den letzten Minuten vor Spielende war das Geschehen wieder auf Augenhöhe, ohne Torchancen auf beiden Seiten.

Stimme zum Spiel:

Markus Mayr, Sportlicher Leiter Union Peuerbach:

„Wir sind durch zwei Treffer in Führung gegangen, Esternberg hatte vor der Pause noch die große Möglichkeit auf den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war es so, dass die Bemühungen von Esternberg dementsprechend erhöht worden sind. Sie haben dann auch bis zur 75. Minute das Spiel gemacht. Schlussendlich war es eine kämpferisch starke Leistung von unserer Mannschaft.“

