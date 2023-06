FC Andorf knöpft Meister Bad Schallerbach einen Punkt ab

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 11:30

Am gestrigen Abend kam es zum Nachtragsspiel der 22. Runde der Landesliga West zwischen dem FC Illumina Andorf und dem bereits als Meister feststehendem SV sedda Bad Schallerbach. Während die Gäste schon für die nächste Saison in der OÖ-Liga planen dürfen, mischen die Andorfer noch im Aufstiegsrennen mit. Vor der Partie liegt man mit einem Spiel weniger auf Platz vier, nur zwei Punkte hinter dem zweitplatzierten SK Schärding. Mit einem Sieg könnte man also an den Schärdingern vorbei ziehen. Zwar konnte Andorf phasenweise sehr gut mit Schallerbach mitspielen und insgesamt eine sehr solide Leistung abrufen, am Ende reichte es dann aber nur für ein 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis mit dem man allerdings auf jeden Fall zufrieden sein kann.

Spiel auf Augenhöhe

Das Spiel beginnt zunächst ausgeglichen, allerdings weisen die Gäste mehr Spielanteile auf. Chancen sind zunächst eher Mangelware, vor allem weil Andorf gut gegen die Offensivbemühungen der Schallerbacher dagegenhalten kann. Die Gastgeber bemühen sich zwar auch oft nach vorne zu spielen, tappen aber wiederholt in die Abseitsfalle der Gäste. Kurz vor dem Pausenpfiff kommt Schallerbach per Weitschuss aus etwa zwanzig Metern zu einer guten Möglichkeit und noch ein weiteres Mal per Kopfball. Schallerbach ist in der ersten Hälfte das bessere Team, aber Andorf schlägt sich sehr gut.

Bad Schallerbach legt noch einmal zu

Die Gäste kommen etwas besser aus der Kabine und übernehmen bereits sehr früh wieder die Kontrolle über das Spiel, doch Andorf kann auch weiterhin sehr gut dagegenhalten. In der 72. Minute geht der FC Andorf durch Sebastian Witzeneder in Führung, auch wenn das Tor sehr glücklich zustande kommt. Der Jubel währt allerdings nur kurz, denn nur eine Minute später schafft Schallerbach den Ausgleich. Nach einem schönen Kombinationsspiel über die Seite kommt eine Flanke in den Strafraum zu Venhar Jashari, der mit einem wuchtigen Kopfball für den Ausgleich sorgt. Die Schlussphase nimmt jetzt noch einmal richtig Fahrt auf. In Minute 75 kommt Andorf zu einer riesigen Chance auf die erneute Führung, in der 80. Minute rettet Andorfs Torhüter Manuel Oberauer seine Mannschaft mit einer Klassetat.

Gerechtes Unentschieden

Der FC Andorf und der SV Bad Schallerbach trennen sich nach einem guten Fußballspiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber dürfen sich zurecht für eine gute Leistung beglückwünschen, allerdings verpasst man es mit diesem Ergebnis Platz zwei der Tabelle zu erobern.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Köstlinger, Obmann FC Andorf:

"Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden, wir haben sehr gut gekämpft gegen einen Top-Gegner. Unser Führungstreffer ist etwas glücklich entstanden, aber wir haben rundum eine gute Leistung gezeigt gegen den verdienten Meister der Landesliga West. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung."

Die Besten: die gesamte Mannschaft

