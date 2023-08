Nach Auftaktniederlage: Aufsteiger Naarn feiert gegen Neuzeug den ersten Sieg

Details Samstag, 12. August 2023 20:12

Im Rahmen der 2. Runde der Landesliga Ost duellierten sich am heutigen Samstagnachmittag die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn und der ATSV Neuzeug im Donauwell-Stadion in Naarn vor einer Kulisse von rund 300 Zusehern. Die Aufsteiger und Gastgeber aus Naarn mussten sich in der Vorwoche gegen den SC Marchtrenk mit 1:3 geschlagen geben und hatten mit dem Heimspiel gegen Neuzeug die Chance, die Euphorie vom Aufstieg mitzunehmen mit einem Heimsieg. Für die Gäste aus Neuzeug war es hingegen das erste Spiel der Saison, nachdem man das Spiel gegen Admira Linz am vergangenen Wochenende aufgrund der Wetterlage nicht austragen konnte.

Mairböck mit dem Dosenöffner

Die Hausherren aus Naarn waren von Beginn an sehr aktiv und man fand gut in die Partie hinein, allerdings fand man zunächst keinen Weg durch die gut gestaffelte Neuzeuger Defensive. Dennoch konnten die Gastgeber in der ersten Hälfte ein Chancenplus auf ihrer Seite verzeichnen, aus dem man in der 28. Minute dann auch den Treffer zum 1:0 erzielen konnte. Florian Mairböck erzielte in jener Spielminute das erste Tor des Tages und brachte die Hausherren in Front. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte waren die Hausherren weiterhin die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen gegen die Gäste aus Neuzeug. Mit dem Stand von 1:0 für Naarn ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Platzverweis kurz nach dem Seitenwechsel

Zur Halbzeitpause gab es Wechsel auf beiden Seiten. Bei Naarn ersetzte Adrian Kadriu Okan Taskin und bei den Neuzeugern wurde Fabian Fischer für Philipp Bierbauer eingewechselt. Doch für die Neuzeuger lief auch der Start in der zweiten Halbzeit nicht optimal. Der bereits vorgewarnte Dominik Dora erhielt in der 53. Spielminute die Gelb-Rote Karte und wurde vom Feld verwiesen. Allerstorfer reagierte direkt auf den Platzverweis und er brachte Matthias Holzer für Luca Käfer, doch auch er konnte das Blatt nicht mehr wenden. Die Hausherren konnten die Überzahl gut nutzen und man konnte in der 66. Minute den Treffer zum 2:0 durch Alexander Grinninger erzielen. Die Neuzeuger gaben trotz den zahlreichen Rückschlägen des Spiels nicht auf, doch das Glück war am heutigen Tage nicht auf ihrer Seite und Naarn konnte einen verdienten Heimsieg einfahren.

Michael Windischhofer, Trainer Naarn

"Ich bin sehr froh, dass die Mannschaft nach dem unglücklichen Start letzte Woche die richtige Reaktion zeigen konnte und ich bin mit unserer Leistung heute sehr zufrieden."

Die Besten: Florian Mairböck, Alexander Grinninger (beide Naarn)

