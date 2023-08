SPG Pettenbach/Grünau fährt mit 5:1-Sieg die ersten drei Punkte ein

Details Sonntag, 13. August 2023 13:20

Zum Abschluss des 2. Spieltages in der Landesliga West kam es am späten Samstagnachmittag noch zum Duell zwischen der SPG Pettenbach/Grünau und der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Beide Teams verloren den Saisonauftakt und mussten viele Gegentreffer einstecken: Pettenbach verlor gegen Grieskirchen mit 4:1, die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b kassierte gegen Schwanenstadt gleich sieben Gegentreffer und verlor mit 7:2. Nun soll es in der zweiten Runde endlich für die ersten Punkte reichen. Am Ende konnte sich Pettenbach mit 5:1 klar durchsetzen und fährt die ersten drei Zähler ein.

Ausgeglichene Anfangsphase – Pettenbach kommt immer stärker ins Spiel

Gut 200 Besucher verfolgten diese Landesliga-Begegnung am Samstagnachmittag. Zu Beginn der Partie war das Spielgeschehen noch relativ ausgeglichen. Mit der Zeit kamen die Hausherren dann aber immer besser ins Spiel und verzeichneten auch die ersten großen Möglichkeiten. Nach einem Eckball kam Simon Weinzirl nach rund 30 Minuten an den Ball und traf zur 1:0-Führung für Pettenbach. Mit diesem Führungstreffer konnten die Pettenbacher infolge noch befreiter aufspielen und so konnte man den Vorsprung noch vor der Pause weiter ausbauen. Nach einem Foulspiel gab es Elfmeter für Pettenbach und Hristo Krachanov verwandelte diesen zum 2:0. Damit war mit dem ersten Durchgang dann auch Schluss – es ging mit einer Pausenführung für die Heimischen in die Kabinen.

Hausherren machen alles klar

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Markus Wimmer machten die Mannen von Trainer Rainer Kührer dort weiter, wo sie aufgehört haben. In Minute 48 fiel gleich der nächste Treffer für Pettenbach. David Klausriegler traf nach einer schönen Kombination zum 3:0. Kurze Zeit später hatten die Heimischen wieder eine Großchance auf den nächsten Treffer, diese bleib aber ungenutzt. Durch einen Konter konnten auch die mitgereisten Fans der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b den ersten Treffer bejubeln. Johannes Oberhammer brachte schlussendlich die Kugel über die Linie. In der Endphase kamen die Pettenbacher noch zwei weitere Male vor das Tor. Tobias Riedler schnürte nach zwei Stangelpässen seinen Doppelpack zum 4:1 und zum schlussendlichen 5:1-Endstand. Nach etwas mehr als 90 Minuten war dann auch Schluss, Pettenbach feiert den ersten Sieg in dieser Saison.

Stimme zum Spiel:

Thomas Löberbauer, Co-Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

„Zu Spielbeginn war das Match noch relativ ausgeglichen, dann sind wir aber immer besser ins Spiel gekommen. Mit der Zeit sind wir auch zu guten Chancen gekommen und dann auch in Führung gegangen. SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b hatte eigentlich das gesamte Spiel über keine wirklich nennenswerte Torchance.“

