Union Peuerbach gewinnt Nachholspiel gegen Sattledt knapp mit 2:1

Nachdem die Erstrundenbegegnung zwischen der Union Peuerbach und dem ATSV Sattledt in der Landesliga West witterungsbedingt abgesagt werden musste, stand am Dienstag der Nachtragstermin am Programm. Während Sattledt den Saisonauftakt nun in der 2. Runde hatte und dort gegen Schwanenstadt mit 2:1 gewann, absolvierte die Union Peuerbach erst am Dienstag die erste Ligapartie im Duell mit dem ATSV Sattledt. In einer spannenden Partie setzte sich die Heimmannschaft am Ende knapp durch und die Kablar-Elf darf im ersten Spiel über den ersten „Dreier“ jubeln.

Wichtiger Führungstreffer der Peuerbacher kurz vor dem Pausenpfiff

Vor rund 300 Fans kamen die beiden Teams, angeführt vom Schiedsrichter-Team, auf das Feld. Die Hausherren waren in der Anfangsphase etwas besser im Spiel, wo aber noch die Torchancen ausblieben. Kurz vor dem Pausenpfiff schalteten die Peuerbacher aber einen Gang höher und kamen zu den ersten gefährlichen Chancen auf den Führungstreffer. Immer wieder versuchten es die Kablar-Mannen mit Abschlüssen – jedoch vorerst noch ohne Erfolg. In Spielminute 44 kam Peuerbach über die linke Seite vor den Kasten. Jan Schrank tankte sich vom Flügel aus in den Strafraum und vollendete schließlich zur 1:0-Führung ins lange Eck. Mit der Peuerbacher Führung ging es nach etwas mehr als 45 Minuten dann auch in die Kabinen zur Pausenansprache.

Heimmannschaft erzielt 2:0 – ATSV verkürzt und drückt auf den Ausgleichstreffer

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Alen Puskaric kamen die Gäste besser aus der Kabine als noch in Spielhälfte eins. Sattledt hatte infolge mehr vom Spiel und kam auch vor das Tor der Hausherren. Durch Konter wurde es aber auch auf der Gegenseite immer wieder gefährlich und so war es auch in der 65. Spielminute. Jan Schrank hatte schlussendlich den Ball und verwandelte einen solchen Gegenangriff zum 2:0. Trotz des Rückschlages versuchte Sattledt weiter den ersten Treffer zu bejubeln, nach einem Eckball rund eine Viertelstunde vor Schluss war es dann auch so weit. Andreas Amer traf per Kopf zum 2:1-Anschlusstreffer. Dieser Treffer gab der Unterberger-Elf nochmal einen Schwung nach vorne. Semih Gölemez kam in der Schlussphase noch zu einer gefährlichen Chance, am Ende blieb es aber beim knappen 2:1-Sieg für die Union Peuerbach.

Stimme zum Spiel:

Ernst Würzl, Obmann-Stellvertreter Union Peuerbach:

„In der ersten Halbzeit hatten wir das spielerische Übergewicht und haben das Tor dann zu einem optimalen Zeitpunkt gemacht. Im zweiten Durchgang hat Sattledt dann nochmal alles versucht, hatten auch mehr Spielanteile. Wir sind aber durch Konter immer wieder gefährlich geworden und so ist auch der zweite Treffer gefallen. In der Schlussphase haben sie den Druck dann nochmals erhöht. Insgesamt ist der Sieg zwar verdient, auch wenn es am Ende noch knapp geworden ist.“

