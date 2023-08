SK Kammer verliert trotz starker Leistung gegen effiziente Grieskirchner

Details Freitag, 18. August 2023 20:51

Am Freitagabend kam es in der dritten Runde der Landesliga West zum Duell zwischen dem SK UEBEX LED Kammer und dem SV Pöttinger Grieskirchen. Die Gastgeber haben aus den ersten beiden Spielen nur einen Punkt geholt, während die Gäste mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet sind. Die Gastgeber wollten in diesem Spiel endlich den ersten Dreier einfahren. Ihre beherzte Leistung wurde allerdings nicht belohnt, am Ende musste man sich mit 0:2(0:1) geschlagen geben. Für die Gäste ist der Saisonstart nach drei Siegen in drei Spielen perfekt gelungen.

Kammer macht das Spiel, Grieskirchen das Tor

Das Spiel hätte vermutlich auch ganz anders ausgehen können, wenn Kammer seine erste Großchance genutzt hätte. Ein Heber aus großer Distanz knallt an die Latte des Gästetors und verhindert die Führung für die Gastgeber. Überhaupt sind die Hausherren die bessere Mannschaft und lassen wenig gegnerischen Chancen zu. Allerdings konnten sie ihre eigenen Chancen nicht nutzen und das sollte sich rächen. In der 27. Minute konnte Grieskirchen mit ihrer ersten Chance überhaupt in Führung gehen. Eine Flanke von der linken Seite lässt Daniel Scheuringer prallen und Muris Midzic verwandelt zum 1:0. Und somit geht es etwas bitter für Kammer mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine.

Hausherren können sich auch in Hälfte zwei nicht belohnen

Die zweite Hälfte verläuft fast identisch wie die Erste. Kammer nutzt seine vielen Chancen nicht und Grieskirchen verwandelt eine seiner wenigen. In der 85. Minute laufen die Gastgeber in einen Konter und Grieskirchen sorgt für die Entscheidung. Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt Matthias Leibetseder im Vollsprint in den Sechzehner gestürmt und knallt den Ball mit voller Wucht ins Tor zum 2:0 für seine Mannschaft. Die Gastgeber müssen sich trotz starker Leistung ein weiteres Mal geschlagen geben. In Kammer ist das allerdings kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

Stimme zum Spiel:

Markus Scheidhofer, Sportlicher Leiter SK Kammer:

"Man kann der Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen. Der Kampfgeist und der Wille waren da. Wir haben im Moment einfach nicht das nötige Glück. Bis zur Führung haben wir nichts zugelassen und dann geht Grieskirchen mit der ersten Chance in Führung, da merkt man eben den Qualitätsunterschied. Wir müssen jetzt so weitermachen, wir werden bestimmt nicht nervös."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.