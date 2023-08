SK Bad Wimsbach kann gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b ersten Saisonsieg feiern

Details Freitag, 18. August 2023 21:44

In der dritten Runde der Landesliga West empfing der SK Schachner Bad Wimsbach 1933 die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b. Nach einer durchaus starken Leistung in der Vorsaison konnten die Gastgeber aus den ersten beiden Partien nur einen Punkt mitnehmen und wollen endlich den ersten Sieg holen. Die Gäste konnten bisher noch garnicht anschreiben und liegen mit null Punkten auf dem letzten Platz in der Tabelle. Nach einer souveränen Vorstellung konnten sich die Gastgeber mit einem 5:0-Sieg durchsetzen und den ersten Dreier der Saison einfahren, die Gäste hingegen müssen noch weiter auf den ersten Punktgewinn warten.

Blitzstart für Bad Wimsbach

Gleich in der fünften Spielminute können die Gastgeber mit ihrer ersten Aktion in Fürhung gehen. Nach einer Hereingabe von links zimmert Florian Danner den Ball ins Kreuzeck zur Führung für seine Mannschaft. Nach der Führung plätschert das Spiel etwas dahin und Bad Wimsbach wirkte trotz Führung stellenweise etwas unsicher. In der 40. Minute verflog allerdings jegliche Unsicherheit. Nach einem Stanglpass stellte Jakob Stockinger auf 2:0 für seine Mannschaft.

Spiel geht nur noch in eine Richtung

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gastgeber völlig befreit und das merkte man auch am Spielverlauf. Es ging jetzt nur noch in eine Richtung und Bad Wimsbach spielte sich eine Aktion nach der anderen heraus. In der 54. Minute starten die Gastgeber einen Angriff über die rechte Seite und nach einem Pass in den Rückraum landet der Ball bei Florian Schöfbenker der mit seinem Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgt. In Minute 75 erzielt Michael Hochreiter per volley aus kurzer Distanz das 4:0, in der 89. Minute erzielt Mario Gaubinger nach einem Eckball per Kopf den 5:0-Endstand. Die Gastgeber verdienen auch in dieser Höhe absolut verdient gegen das Tabellenschlusslicht.

Stimme zum Spiel

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

"Wir sind einfach sehr glücklich mit diesem Sieg, es war der erste Dreier in dieser Saison und für uns somit ein zweiter Saisonstart. Ich glaube das der Sieg heute auch in der Höhe sehr verdient ist."

