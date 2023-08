Schärding dreht Spiel gegen Schwanenstadt

Details Freitag, 25. August 2023 21:54

Zum Auftakt der vierten Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Waizenauer Schärding/ATSV und dem SC Schwanenstadt 08. Die Gastgeber sind sehr enttäuschend in die Saison gestartet und konnten erst einen Punkt holen. Die Gäste aus Schwanenstadt haben bisher ein Spiel gewonnen und eines verloren. Aufgrund der bisher sehr mageren Puntkeausbeute wollte die Stemplinger-Elf heute unbedingt den ersten Dreier holen, was ihnen auch gelungen ist. Nach einem 0:1-Rückstand konnten sie die Partie noch drehen und am Ende mit 3:1 gewinnen.

Schwanenstadt kommt besser in die Partie

In der Anfangsphase des Spiels sind die Gäste die etwas bessere Mannschaft und kommen auch gleich zu einigen Möglichkeiten. In der dritten Minute setzt David Ohler den Ball nur knapp am Tor vorbei, in Minute 6 kann Schärdings Schlussmann Andreas Michl das 0:0 festhalten. Die Gastgeber brauchen etwas um ins Spiel zu kommen. In Minute zwanzig starten sie ihren ersten guten Angriff über die linke Seite. Nach einer Flanke landet der Ball bei David Svalina, der den Ball aber über das Tor schießt. In der 33. Minute passiert den Schärdingern ein Fehler im Spielaufbau und auch danach schafft man es nicht den Ball zu klären. Schwanenstadts Sertan Cam weiß das nu nutzen und verwandelt den Ball zur Führung für seine Mannschaft. Die Heimmannschaft intensiviert jetzt ihre Offensivbemühungen und kann in der 41. Minute auch ausgleichen. Nach einem Eckball steigt Marcel Lenzbauer in die Luft und köpft zum Ausgleich für Schärding ein.

Schärding macht jetzt das Spiel

Die Gastgeber kommen eindeutig besser aus der Kabine und erspielen sich auch die eine oder andere Möglichkeit. In der 57. Minute erzielt Schärding dann auch den verdienten Führungstreffer. Felix Brandmayer fängt einen missglückten Rückpass des gegnerischen Verteidigers ab und bringt sein Team mit 2:1 in Führung. Nur eine Minute später fällt fast das 3:1 für Schärding, aber Emrah Becirevic bekommt den Ball aus fünf Meter Entfernung nicht im Tor unter. In der 72. Minute allerdings fällt dann doch das 3:1 für Schärding. Schwanenstadts Schlussmann Philipp Bauer kann einen Schuss nicht ordentlich festhalten und Josef Poucek staubt zum 3:1-Endstand ab. Die Schärdinger können somit ihren ersten Sieg in der Saison feiern, der nach dieser Leistung auch so in Ordnung geht.

Stimme zum Spiel

Holger Stemplinger, Trainer SK Schärding:

"Wenn du mit 3:1 gewinnst und den ersten Sieg in der Saison feierst bist du natürlich sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit war Schwandenstadt einen Tick besser als wir, aber in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, deshalb war das heute auch ein relativ verdienter Sieg."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.