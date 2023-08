SV Gmunden bezwingt Grieskirchen in Topspiel

Details Freitag, 25. August 2023 22:12

In der dritten Runde der Landesliga West kam es zum absoluten Topsiel zwischen dem Tabellenersten SV Pöttinger Grieskirchen und dem Tabellenzweiten SV Gmundner Milch. Beide Teams sind je drei Siegen aus drei Spielen optimal in die Saison gestartet. Die Erwartungen an das Spiel waren natürlich dementsprechend hoch und die Zuschauer sollten auch nicht enttäuscht werden, zumindest nicht die aufseiten der Gäste. Am Ende konnte Gmunden das Topsiel mit 2:1 für sich entscheiden.

Grieskirchen kommt gut in die Partie

Die Gastgeber verzichten in der Anfangsphase auf das klassische Abtasten und steigen gleich in die Partie ein. In der 14. Minute hat Daniel Scheuringer das 1:0 auf dem Fuß, in Minute 19 ist Muris Midcik mit der Chance auf die Führung. Die Gäst finden in den ersten 25 Minuten überhaupt nicht ins Spiel, ehe sie zu einer ersten Gelegenheit kommen, die aber für keine große Gefahr sorgt. In der 29. Minute verfehlt Florian Spitzer per Freistoß nur knapp das Tor. Nach einer halben Stunde übernehmen jetzt die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Beide Teams wissen ihre Chancen aber nicht zu nutzen und somit geht es etwas überraschend mit einem 0:0 in die Kabinen.

Blitzstart für Gmunden

Nach dem Seitenwechsel fällt dann auch endlich das erste Tor und das in weniger als einer Minute. Grieskirchen kann einen langen diagonalen Ball nicht abwehren, welcher bei Florian Spitzer landet. Der steckt dann Ball zu seinem Mitspieler Dominik Raab, das Tor ist dann nur noch Formsache. Die Gastgeber lassen sich von dem Tor nicht beirren und spielen weiter munter nach vorne. Es sollte nicht lange dauern bis sie für ihre Mühen belohnt werden. Nach einer schönen Spielverlagerung von rechts nach links landet der Ball per Flachpass in den Strafraum bei Musirs Midzic, der den Ausgleich für seine Mannschaft erzielen kann. Die Freude über den Ausgleich hält nicht allzu lange an. In der 66. Minute kann Gmunden erneut in Führung gehen. Nach einem anfänglichen Fehler im Spielaufbau, misslingt Grieskirchens Schlussmann Marcel Hartl ein Abschlag, sodass der Ball direkt Florian Spitzer vor die Füße fällt, der den Ball mühelos zur Führung einschieben kann. In der Schlussphase kann sich Grieskirchen noch einige gute Möglichkeiten herausspielen, sich für seine beherzte Leistung allerdings nicht mehr belohnen und so bleibt es beim 2:1-Endstand für Gäste aus Gmunden.

Stimme zum Spiel

Reinhard Furthner, Trainer SV Pöttinger Grieskirchen:

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr unzufrieden, weil die Art und Weise wie das Ergebnis zustande gekommen ist, sehr unglücklich war. Wir waren über 70 bis 75 Minuten die klar bessere Mannschaft. Man kann Gmunden zu dem Sieg gratulieren, aber das war heute eine unnötige Niederlage."

