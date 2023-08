Nächster Sieg für Bad Wimsbach! 2:0 Auswärtserfolg in Sattledt

Details Freitag, 25. August 2023 22:49

Am Freitag Abend kam es in der Landesliga West zu einem Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Der SK Schachner Bad Wimsbach kommt nach dem 5:0 gegen St.Marienkirchen/Wallern 1b mit viel Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel. Der ATSV Bamminger Sattledt verlor das Derby gegen Pettenbach durch ein spätes Tor mit 1:0 und möchte sich für die 5:0 Pleite im Frühjahr gegen Wimsbach revanchieren. Diese Mission gelingt aber nicht und Bad Wimsbach gewinnt mit 0:2.

Erste Hälfte geht an die Gäste

Zum Auftakt der vierten Runde haben rund 300 Zuseher eine heiße Partie in der Voralpenkreuzarena in Sattledt verfolgt. In der ersten Halbzeit waren die Gäste besser im Spiel und verzeichneten auch die gefährlicheren Chancen, viel zwingendes war aber in der ersten halben Stunde nicht dabei. In der 37. Minute landet eine geklärte Flanke bei Florian Schöfbenker. Der Bad Wimsbach Akteur fackelt nicht lange, nimmt den Ball Volley aus gut 20 Metern und trifft zum 1:0. Nach der Führung hat Bad Wimsbach noch weitere Chancen liegen gelassen. Bei der vermutlich gefährlichsten Aktion kann Alexander Bauer einen Stanglpass nicht verwerten und so geht es mit der knappen Führung in die Pause.

Konter bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel kommt Sattledt besser in die Begegnung. Generell wirkt die Partie offener und es geht viel hin und her, ohne dass große Torchancen entstehen. Die Heimmannschaft zeigt sich vor allem defensiv stabil und kommt immer wieder über Standardsituationen zu Möglichkeiten – doch genau so eine sollte ihnen in der Schlussphase zum Verhängnis werden: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld fährt Bad Wimsbach einen schnellen Konter. Hochreiter legt den Ball quer in die Mitte und Innenverteidiger Stefan Weiss rutscht den Ball nach einem Sprint über den ganzen Platz ins Tor zum 2:0 Endstand. Sattledt hat nach dieser Niederlage weiterhin nur drei Punkte auf dem Konto und spielt nächsten Samstag auswärts gegen Kammer. Bad Wimsbach ist mit sieben Punkten gut in die Saison gestartet und hat nächste Woche spielfrei.

Stimme zum Spiel

Thomas Plasser, Trainer Bad Wimsbach:

“Teilweise war die Partie schon sehr wild. Sattledt hat es in der zweiten Hälfte wirklich gut gemacht, hinten sind sie super gestanden. Unsere Mannschaft hat als Kollektiv heute gut funktioniert. Nach einem solchen Sprint zum 2:0 von einem unserer Innenverteidiger muss man die fast hervorherben. Am Ende haben wir aber vor allem durch unsere starke erste Halbzeit verdient gewonnen“

