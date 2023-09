SV Grieskirchen bleibt dank 2:0-Sieg in Sattledt erster Gmunden-Verfolger

Details Freitag, 08. September 2023 23:09

Am Freitag trafen der ATSV Bamminger Sattledt und der SV Pöttinger Grieskirchen aufeinander. Die Heimmannschaft aus Sattledt hat letzte Runde mit 2:1 gegen Kammer verloren und steht auf Platz 13. Die Gäste hingegen feierten letzte Woche einen deutlichen 4:0 Heimerfolg gegen Schlusslicht St. Marienkirchen/Wallern 1b und sind damit erster Verfolger von Spitzenreiter Gmunden. In der 6. Runde der Landesliga West setzte sich der Favorit aus Grieskirchen mit 0:2 durch.

Chancenarme erste Halbzeit

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt und so hat die Begegnung in der ersten Hälfte auch ausgesehen. Grieskirchen übernimmt früh die Kontrolle und zeigt sich ballsicher, bei Flanken aus dem Halbfeld fehlt aber zumeist ein Abnehmer und so können sie sich zunächst keine zwingenden Torchancen herausspielen. Sattledt steht kompakt und lässt wenig zu, immer wieder versuchen sie über schnell vorgetragene Konter mit Distanzschüssen Nadelstiche zu setzen, aber auch dieser Ansatz führt zu keinen gefährlichen Möglichkeiten. So geht es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Umstellung bringt Erfolg für Gäste

Grieskirchen stellt in der Halbzeitpause um und dieser taktische Kniff fruchtet. Sattledt kann die Gäste nicht mehr so gut verteidigen und die Gäste schlagen früh zu. Suljanovic setzt sich über außen durch und bringt den Ball zur Mitte, dort wird Midzic gefoult und die gute Schiedsrichterin Lisa Haunschmid entscheidet auf Elfmeter. Kapl lässt nicht zwei Mal bitten und verwandelt zum 0:1. Der Führungstreffer ist gewissermaßen ein Dosenöffner und die Grieskirchner Offensive kommt mehr zum Zug. Sie erspielen sich zwei, drei Möglichkeiten, zwingende Chancen sind aber bis in die 67. Minute keine dabei – dann schlägt die Stunde von Maximilian Viehböck. Thomas Stadler greift über rechts an und schickt Scheuringer diagonal, der die Flanke in die Mitte bringt. Dort steht der zuvor eingewechselte Maximilian Viehböck und erzielt per Volley das 0:2. Dieser Treffer des erst 17-jährigen ist die Vorentscheidung. In der Folge kommen beide Chancen zu keinen großen Chancen mehr, für den unrühmlichen Schlusspunkt sorgt die gelb-rote Karte vom Sattledter Ciobanu. In der Nachspielzeit sieht er zunächst für ein Foul auf der Mittellinie die erste und für Kritik im Anschluss die zweite gelbe Karte.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen:

„Wir sind mit dem Spiel und der Saison bisher zufrieden. Die Entwicklung ist top. Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft eine klare Idee vom Fußball haben und vorne mitspielen, das funktioniert bisher gut und so wollen wir auch weitermachen.“

