SK Bad Wimsbach schießt 3 Tore und spielt trotzdem nur 0:0 in Schärding!

Nach einem starken 2. Platz in der Vorsaison hinkt der SK Waizenauer Schärding/ATSV in dieser Spielzeit den Erwartungen noch hinterher. Gerade einmal vier Punkte aus fünf Partien stehen am Konto. Am Freitag gastierte der SK Schachner Bad Wimsbach 1933 in Schärding. Die Gäste haben bislang nur gegen Aufstiegsaspirant Grieskirchen verloren und stehen vor dem Spieltag auf Rang 6. Am Freitagabend gab es ein torloses Unentschieden.

Gäste mit zwei Abseitstoren

So viel sei vorneweg gesagt: Es gibt solche und solche 0:0 – dieses war eines der besseren Sorte. In der 6. Runde der Landesliga West haben die rund 280 Zuseher in der Schärdinger Baunti Arena nämlich drei Treffer für Wimsbach gesehen, gegeben wurde jedoch keiner. Die Gäste kommen besser ins Spiel und ihnen gehört auch die erste Halbzeit. Nach gut zehn Minuten scheitert Bayram Gas im 1:1 an Andreas Michl, der Ball bleibt heiß und Wimsbach kommt zum nächsten Abschluss. Der Tormann schon geschlagen, klären die Verteidiger noch auf der Linie, der dritte Abschluss wird dann von Florian Danner im Tor, doch das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits. Rund zehn Minuten später zappelt der Ball abermals im Netz nach einem Angriff der Wimsbacher Michael Hochreiter und Danner, aber wieder geht die Fahne hoch. Gegen Ende der ersten Halbzeit kommt Schärding zur ersten guten Chance durch einen Weitschuss. Wimsbach Goali Seyr kann den Ball aber aus dem Kreuzeck fischen.

Rote Karte und hektischer Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel ist das Heimteam besser in der Begegnung, lange gibt’s aber keine nennenswerten Torchancen und die Partie spielt sich Großteils im Mittelfeld ab. In der 75. Minute entscheidet Schiedsrichter Philipp Wenigwieser nach einem harten Einsteigen von Marcel Lenzbauer auf glatt Rot. Mit dieser Entscheidung ist Schärding Coach Stemplinger nicht einverstanden und kassiert nach Kritik ebenfalls rot. In der Folge ist das Spiel aufgeheizt, bleibt aber fair. Wimsbach versäumt es sich klare Torchancen rauszuspielen. Der eingewechselte Tiefenthaler setzt einen Kopfball nach einer Ecke in der 94. Minute an die Stange, Schärding kann klären. Die anschließende Ecke tritt erneut Alexander Bauer, Hochreiter kommt relativ frei zum Kopfball und trifft zum vermeintlichen Sieg. Aus nicht ganz ersichtlichem Grund gibt der Schiedsrichter das Tor aber nicht und die Partie endet mit 0:0.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

„In der ersten Halbzeit haben wir uns nicht mit einem Tor belohnt. Die Rote Karte hat dann den Spielverlauf natürlich verändert. Am Schluss machst du drei Tore und spielst trotzdem 0:0. Vor allem mit der letzten Aktion ist es ein Unentschieden mit fadem Beigeschmack.“

