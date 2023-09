SPG Andorf/Sigharting feiert zu Hause verdienten 2:0-Erfolg gegen Pettenbach

Details Sonntag, 10. September 2023 10:23

Letzte Woche konnte die SPG FC Illumina Andorf / Sigharting einen 0:1 Sieg gegen den Aufsteiger aus Schwanenstadt einfahren. Nun wartet mit der SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau ein formstarker Gegner. Nach der Auftaktniederlage gegen Grieskirchen folgten drei Siege und damit befinden sich die Gäste auf dem guten 4. Platz vor dem Spieltag. Mit einem 2:0 Heimerfolg zieht Arndorf in der Tabelle an Pettenbach vorbei.

Standardtreffer bringt die Führung

Die rund 250 Zuseher in der DAXL-Arena in Andorf wollten in der 6. Runde der Landesliga West den nächsten Sieg ihrer Mannschaft sehen, den besseren Start erwischt auch das Heimteam. Pettenbach macht zwar zu Beginn das Spiel, Andorf lauert aber auf Umschaltmomente und dieser Matchplan sollte aufgehen. Die beste Chance für Pettenbach gab es nach gut 24 Minuten, dort konnte sich der Torhüter der Heimmannschaft nach einem Abschluss aus gut 18 Metern auszeichnen. In der ersten halben Stunde kommt Andorf auch zu einigen Möglichkeiten, aber beide Mannschaften arbeiten defensiv konzentriert und so bedarf es einer Standardsituation für den Führungstreffer. In der 36. Minute segelt ein Eckball auf die zweite Stange, dort steht Andorf Angreifer Marek Bobcek goldrichtig und erzielt nach letzter Woche sein zweites Tor in Folge. So geht es mit dem 1:0 in die Pause.

Drei Mal Aluminium – Entscheidung in der Nachspielzeit

In den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff tut sich nicht viel, danach kommt die Streif-Elf immer wieder zu guten Möglichkeiten. In der 66. Minute scheitert Andorf das erste Mal an der Latte, nur kurz darauf verhindert die Stange das 2:0. Weil das Heimteam auch in der 85. Minute am Aluminium scheitert, bleibt die Partie bis zum Schluss offen, wenngleich Pettenbach über weite Strecken zu keinen gefährlichen Torchancen kommt. So muss Andorf bis in die Nachspielzeit zittern, dann klappt es aber mit der Entscheidung. Pettenbach muss aufmachen, das ermöglicht Andorf Räume zum Kontern. Eine drei-gegen-zwei Situation wird konsequent zu Ende gespielt und Mario Illibauer erzielt nach Bobcek Vorlage den 2:0 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Straif, Trainer SPG Andorf/Sigharting:

„Das war sicherlich eines unserer besten Spiele diese Saison, mit dem Sieg sind wir sehr zufrieden. Gerade wenn du drei Mal Aluminium triffst und es versäumst, das zweite Tor zu machen, hältst du Pettenbach lange im Spiel. Nach vier Punkten aus den ersten vier Spielen war Druck vorhanden. Da ist es super, dass wir die letzten zwei Partien gewonnen haben."

