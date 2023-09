Union Peuerbach feiert knappen Sieg gegen Aufsteiger Munderfing

Details Samstag, 16. September 2023 18:49

Die Union Peuerbach ist bravourös in die aktuelle Saison der Landesliga West gestartet. Die ersten vier Spiele konnten allesamt gewonnen werden, nur das letzte Spiel ging verloren. Vor der Partie liegt Peuerbach auf dem dritten Platz in der Tabelle. Auch der Aufsteiger FC Munderfing ist gut in der neuen Liga angekommen. Zwei Siege und ein Unentschieden konnte man bisher holen, die letzten beiden Partien gingen allerdings verloren. In der Tabelle liegt man derzeit auf dem achten Rang. Und auch in diesem Spiel musste man sich geschlagen geben. Die Union Peuerbach feiert einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg über den FC Munderfing.

Peuerbach von Anfang an besser im Spiel

Die Gastgeber lassen von der ersten Minute an wenig anbrennen und kommen auch zu einigen guten Möglichkeiten, von denen man aber keine nutzen kann. In der 28. Minute hält Munderfings Torhüter Filip Dramac per Glanzparade nach einem Eckball am Leben. In der 30. Minute dann startet Peuerbach einen Angriff über die linke Seite. Nach einem Stanglpass landet der Ball bei Vedran Mesec, der das einzige Tor in diesem Spiel erzielen kann. Nur fünf Minuten später zeigt der Schiedsrichter im Strafraum der Hausherren auf den Elfmeterpunkt. Peuerbachs Fabian Barth kann den Schuss von Fabian Spatzenegger abwehren und Raphael Stockinger kann den Nachschuss nicht verwerten. Bis zum Pausenpfiff kommen die Gastgeber noch zu weitern Chancen, können aber wieder kein Kapital daraus schlagen.

Hausherren spielen Führung locker runter

In der zweiten Halbzeit geht es genau so weiter wie gehabt. Peuerbach ist die spielbestimmende Mannschaft und kommt zu einigen guten Gelegenheiten, von denen sie aber wiederum keine nutzen kann. In der 75. Minute kommt es zu einem Getümel im Strafraum der Gäste und der Ball landet an der Querlatte. in der Schlussphase kommt auch Munderfing nochmal zu einer Gelegenheit. Nach einer Flanke geht der Volleyschuss allerdings fünf Meter über das Tor. Am Ende triumpfhieren die Gastgeber völlig verdient mit 1:0 über Munderfing und können weiterhin an der Spitze der Tabelle dranbleiben.

Stimme zum Spiel:

Markus Mayr, sportlicher Leiter Union Peuerbach:

"Der Sieg war heute hochverdient. Wir haben jetzt aus sechs Spielen 15 Punkte geholt und stehen super da, damit sind wir natürlich sehr zufrieden. Vor allem in der Defensive stehen wir sehr gut, das ist unser Schlüssel zum Erfolg. Ich muss heute ein Pauschallob an die Mannschaft aussprechen."

