Heute in OÖ Fußball auf LT1: Nenad Vidackovic schießt Oedt mit Hattrick zum Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 12. November 2023 13:55

In der letzten Runde vor der Winterpause setzte sich die ASKÖ Oedt durch einen 4:0 Erfolg in Wels die Winterkrone auf. Die Union Dietach sichert sich mit späten Toren einen 3:1 Heimsieg über den SV Bad Schallerbach, und beendet den Herbstdurchgang auf Tabellenplatz 2. Die Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen.

Der UFC Ostermiething muss sich nach einer 0:4 Klatsche bei Edelweiß mit Platz 3 begnügen. OÖ Fußball zeigt, wie die Linzer gnadenlos alle Fehler der Innviertler bestraften.

Außerdem zeigt OÖ Fußball die Top 3 der Regionalliga Mitte.

Eine sehr ergreifende Trauerfeier fand am Platz der ASKÖ Donau in Linz-Kleinmünchen statt. Marko Varga, seit Sommer beim Verein, kam ja bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben.

Foto: LT1

