Spektakuläre Wintertransfers IV: Markus Blutsch im Wordrap

Details Freitag, 21. Februar 2020 11:28

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: In einer mehrteiligen Serie stellt Ligaportal.at die spektakulärsten Wintertransfers der Oberösterreich-Liga vor und spielt zu diesem Zweck einen Doppelpass in verbaler Hinsicht mit ihnen. Nun ist Mittelfeldmann Markus Blutsch an der Reihe. Der 24-jährige Ex-Profi kann bereits Engagements beim LASK, Admira Wacker oder Blau-Weiß Linz vorweisen und verfügt über die Erfahrung von 32 Bundesligapartien sowie 61 Spielen in der 2. Liga. Nach einem halben Jahr bei der ASKÖ Oedt schloss er sich nun der SPG Algenmax Pregarten an.

SPG Pregarten: ein Verein zum Wohlfühlen

Trainer Ronald Riepl: selten eine so ehrgeizige Person gesehen

Mein halbes Jahr bei der ASKÖ Oedt: eine sehr interessante Aufgabe

Meister in der OÖ-Liga wird: Oedt oder Wallern

Darum überzeugte mich die SPG Pregarten: familiäres Umfeld und die Möglichkeit, Studium, meinen neuen Beruf und Fußball verbinden zu können

Herbstmeister SPG SV Wallern/St. Marienkirchen: spielen den schönsten Fußball der Liga

Bei der SPG Pregarten verstand ich mich auf Anhieb mit: Fußballtennisgott und -partner Matsi Haider und Bub Alex Pöppl

Dieser Wintertransfer beeindruckte mich: Minamino zu Liverpool

Lieblings-Serie: Two and a Half Men

Dieser österreichische Nationalspieler imponiert mir: Pavao Pervan

LASK in der Europa-League: Viertelfinale ist möglich

Lieblings-Film: Der Schuh des Manitu

CL-Sieger 2019/20: Juventus Turin

Dieser Trainer einer Profimannschaft beeindruckt mich: Jürgen Klopp

Lieblings-Getränk: Espresso Macchiato

Erling Haaland: zukünftiger Weltfußballer

Interessanteste Fußball-Profiliga: aktuell Italien

Europameister 2020: England

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten