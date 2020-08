OÖ-Liga 20/21: Analyse – das war Spieltag 1

Details Sonntag, 16. August 2020 11:39

Die erste Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie brachte tolle Matches und wichtige Erkenntnisse mit sich. Welche Teams befinden sich in einer beneidenswerten Frühform? Bei wem stottert der Motor noch? Ligaportal.at wirft einen Blick zurück und ordnet die Geschehnisse ein.

Die ersten Tabellenführer der Saison

Weil es keiner Mannschaft gelang, mit mehr als einem Tor Unterschied zu gewinnen, dürfen sich die SPG Pregarten und die SU St. Martin/M. mit ihren jeweiligen 3:2-Siegen als die ersten Spitzenreiter der Saison bezeichnen. Beide Teams traten den Beweis an, dass sie ihre starke Form der Vorbereitung samt souveränem Einzug in Cup-Runde drei auch in die Meisterschaft mitnehmen konnten. Während bei Pregartens etwas überraschendem Auswärtserfolg über den Titelmitfavoriten aus Bad Schallerbach die Offensive rund um die Torschützen Markus Blutsch, Sebastian Schröger und Robert Lenz mit Durchschlagskraft punktete, war es auf Seiten der SU St. Martin ein dynamisches, variables und erfrischendes Spiel über die Flügel, das den Kontrahenten ASKÖ Donau Linz schwer zu schaffen machte. Schillernde Figuren auf dem Rasen waren Doppeltorschütze Jindrich Rosulek und der zweifache Assistgeber Martin Lindak.

Favoriten mit wichtigen Auftaktsiegen

Immer wieder werden die Teams aus Wallern, Weißkirchen und Bad Ischl genannt, wenn es um die Titelanwärter in dieser OÖ-Liga-Saison geht. Die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen, welche zum Zeitpunkt des Meisterschaftsabbruchs an der Spitze gelegen war, sorgte gleich zum Start der neuen Spielzeit umgehend für mächtig Bewegung auf dem Punktekonto. Dank zweier Tore von Sommerneuzugang Sinisa Markovic rang man die Union Mondsee mit 2:1 nieder. Der SV Bad Ischl verzeichnete selbiges Ergebnis gegen die ASKÖ Oedt, der man in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Mal die Grenzen auf dem engen Platz aufgezeigt hatte. Die einzige Mannschaft, welche in der ersten Runde gänzlich ohne Gegentor blieb, ist die SPG Weißkirchen/Allhaming. Mittelfeldmann Oliver Pollak sorgte für das Tor des Tages beim 1:0-Auswärtstriumph gegen den ASK St. Valentin. Schließlich lieferte auch der SV Grün-Weiß Micheldorf richtig positive Schlagzeilen zum Auftakt. Die Dickinger-Truppe schlug in einem engen Match die DSG Union Perg mit 2:1. Für den Siegtreffer zeigte sich der neue Stürmer Antonio Dukic verantwortlich. Der Kroate, der bereits in der Vorbereitung mit Toren immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hatte, könnte zum entscheidenden Faktor der Kremstaler in dieser Saison werden.

Doppelt bitter: Niederlagen und Sperren

Insgesamt waren es sechs Vereine, die einen Fehlstart in die neue Saison hinlegten und für keinen Punktezuwachs sorgen konnten. Besonders bitter ist die Situation dabei für die DSG Union Perg und den ASK St. Valentin. Während die Perger, für die im Cup bereits in Runde eins Endstation gewesen war, zwei Spieler durch Platzverweise verloren, mussten beim ASK St. Valentin gleich drei Akteure frühzeitig runter. Sie alle werden ihren Vereinen fehlen, wenn es in naher Zukunft darum geht, für Wiedergutmachung zu sorgen.

Fotocredit: Harald Dostal

