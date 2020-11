Top-Spieler der Hinrunde – Kenan Ramic im Wordrap

Details Mittwoch, 11. November 2020 16:30

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die Hinserie der Oberösterreich-Liga zeigte – obgleich sie früher beendet wurde, als ursprünglich erhofft – dass die Dichte an herausragenden Individualisten, Spielern, die Matches im Alleingang entscheiden können, vergleichsweise hoch ist. Deren fußballerische Qualität ist unbestritten. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Einzelkönner aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten. Nach Micheldorfs Antonio Dukic und St. Martins Albi Muharemi folgt nun Kenan Ramic, der in Abwesenheit von Philipp Frühwirth im Angriffsdrittel der Union Edelweiss für regelmäßige Highlights sorgte und mit neun Volltreffern sein Team beinahe zum Herbstmeistertitel schoss.

Union Edelweiss: Ein sehr gut organisierter Verein mit einem sehr guten Trainer-Team

Trainer Harald Kondert: Ein Top-Trainer! Seit er im Verein ist, hat sich vieles geändert – bei mir auf jeden Fall, aber auch bei allen anderen Spielern. Ich habe ein gutes Selbstvertrauen und ich bringe von Spiel zu Spiel bessere Leistungen.

Abbruch der Hinrunde: Es ist nicht einfach für uns. Wir hoffen, dass die Situation bald wieder besser wird, wir wieder spielen dürfen und unser Bestes auf dem Feld zeigen können.

Meistertitel: Am Beginn der Saison hat keiner geglaubt, dass wir bereit für den Titel sind. Aber mit der Zeit haben wir uns gezeigt. Wir werden weiterhin um den Titel kämpfen. Das sieht man eindeutig.

Torschützenkönig OÖ-Liga: Das ist sehr schwer zu sagen, da es genug gute Stürmer gibt.

Fußballprofi: Das wäre mein Traum!

Von diesem Spieler der OÖ-Liga schaue ich mir etwas ab: Akif Imamovic

Erneuter Lockdown: Hoffen wir, dass bald das normale Leben wieder zurückkehrt und wir wieder trainieren dürfen. Aber bis dahin müssen wir uns sowie andere schützen.

Lieblings-App: Instagram

Sportarten neben Fußball: Tennis, Basketball

Vorbild: Edin Dzeko

Lieblingsfilm: The Fast and the Furious

Im Training spiele ich ungern gegen: Dexter Goryl

Stärke: Spielübersicht, Abschluss, Zweikampf

Schwäche: keine 😉

Mein bester Gegenspieler war: Dario Tadic

Mein Meistertipp in

- Österreich: Salzburg

- Deutschland: Bayern

- England: Liverpool

- Italien: Juventus

- Spanien: Real Madrid

CL-Sieger 20/21: Bayern

Ligaportal: Eine tolle Sache

Fotocredit: Harald Dostal