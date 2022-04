Vertragsverlängerung! Top-Torschütze Lukas Leitner wird auch in der neuen Saison für die Union Mondsee stürmen

Details Dienstag, 19. April 2022 15:47

Diese Statistik ist atemberaubend: Für 54% aller Tore der Union Raiffeisen Mondsee im bisherigen Saisonverlauf zeigte sich Stürmer Lukas Leitner verantwortlich. Der 35-jährige Routinier, der bereits in der Regionalliga für die UVB Vöcklamarkt seine Qualitäten unter Beweis gestellt hatte, befindet sich in diesen Wochen in bestechender Form und führt die Torjägerliste gemeinsam mit Weißkirchens Florian Templ an (20 Treffer). Selbstredend setzte der Tabellenzehnte der Oberösterreich-Liga alles daran, mit dem Goalgetter zu verlängern. Nun meldete man Vollzug.

Leitner (r.) gegen seinen Ex-Verein UVB Vöcklamarkt

Lukas Leitner wird auch in der kommenden Spielzeit an vorderster Angriffsfront der Union Mondsee die Defensivreihen der Kontrahenten zur Verzweiflung bringen. „Lukas ist menschlich und sportlich top. Er ist ein absolutes Vorbild für junge Spieler. Er war in seiner Karriere auch nie länger verletzt. Neben dem Training arbeitet er regelmäßig an seinem Körper. Er ist mit seinen 35 Jahren noch topfit, eine Maschine“, informiert Mondsees sportlicher Leiter Johann Loibichler, der davon ausgeht, dass es in Leitners Kopf nur zwei realistische Optionen gab – ein Jahr in Mondsee verlängern oder Karriereende. Ersteres wurde es nun. „An uns sind keine anderen Vereine herangetreten. Ich denke aber, dass er persönlich schon Anfragen bekommen hat. Er hat aber wohl alles abgeschmettert“, berichtet Loibichler stolz.

Fotocredit: Matthias Jandl