OÖ-Liga: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Alexander Pöppl (SPG Pregarten)

Endergebnis:

1. Alexander Pöppl (SPG Pregarten / 7724 Stimmen)

2. Ivica Jurinovic (SV GW Micheldorf / 6485 Stimmen)

3. Michael Schröttner (Weißkirchen/Allhaming / 4158 Stimmen)

4. Klaus Kapl (SV Grieskirchen / 3390 Stimmen)

5. Christoph Oberegger (ASKÖ Donau Linz / 2943 Stimmen)

6. Dejan Misic (Wallern/St. Marienkirchen / 2317 Stimmen)

7. Andre Reisinger (ASKÖ Donau Linz / 1429 Stimmen)

8. Daniel Sehr (SV GW Micheldorf / 1328 Stimmen)

9. Simon Schauberger (Union St. Martin/M. / 1295 Stimmen)

10. Michael Wild (Union St. Martin/M. / 1080 Stimmen)