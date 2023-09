Mangelnde Effizienz! SPG Pregarten verpasst gegen schwache Union Ostermiething Befreiungsschlag

Details Sonntag, 24. September 2023 11:00

Langsam, aber sicher beginnen bei der SPG Algenmax Pregarten die Alarmglocken zu schrillen – die Situation ist angespannt. Aus den vergangenen sechs Runden in der LT1 OÖ-Liga holte man einen überschaubaren Zähler. Dementsprechend stand man am gestrigen Nachmittag gegen die Union Stampf-Bau Ostermiethingunter Zugzwang, möchte man den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht bereits in einer derart frühen Phase der Saison verlieren. Letztlich erkämpften sich die Mühlviertler einen Zähler, wobei angesichts der Spielanteile durchwegs mehr möglich gewesen wäre.

Glückliche Pausenführung der Gäste

Aber alles von Anfang an – die Gradascevic-Schützlinge starteten druckvoll sowie energisch in diese Begegnung, machten sich bereits nach wenigen Augenblicken das erste Mal im gegnerischen Sechzehner vorstellig und fanden in einer furiosen Anfangsphase gleich mehrfach die große Chance auf die Führung vor. Dabei hatten die Gastgeber auch durchwegs Pech, stand doch bei einem Distanzschuss nur noch die Stange dem 1:0 im Weg. Nichtsdestotrotz hielten die Heimischen auch in weiterer Folge das Tempo hoch, forderten damit den besser klassierten Kontrahenten enorm und blieben auf diese Weise weiterhin das gefährlichere und zielstrebigere Team. Den ersten Treffer dieses Nachmittags erzielten dann aber die Gäste aus Ostermiething: Benjamin Taferner blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt und hievte damit seine Mannen kurzerhand in Front. Wirklich angedeutet hat sich dieser Treffer nicht.

Markus Blutsch sichert Heimischen spät noch einen Punkt

Ähnlich überfallsartig starteten die Hausherren dann auch in den zweiten Durchgang – es dauerte keine sechzig Minuten, ehe sich die Mühlviertler abermals gekonnt über die Seite durchkombinierten und zum Abschluss kamen. Ein weiteres Mal war hierbei jedoch das Glück nicht auf deren Seite – das Spielgerät ging erneut ans Aluminium. Wieder einmal kaltschnäuziger und deutlich effektiver präsentierten sich dahingehend rund zehn Minuten später die Gäste: Nach einem ungeschickten Abwehrverhalten der Heimischen blieb Resul Omerovic abgebrüht und netzte zum 2:0 ein (59.). Auch der zweite Rückschlag an diesem Nachmittag änderte so gut wie nichts an der Charakteristik dieser Begegnung. Die Spielgemeinschaft aus Pregarten blieb stets am Drücker, ließ einen über weite Strecken zu passiven Gegner großteils blass aussehen und bewies zudem über eine starke Moral innerhalb der Mannschaft. So verkürzte man in Minute 67 durch Lukas Grüner umgehend auf 1:2 und hauchte damit all jenen, die es mit den Mühlviertlern hielten, neue Hoffnung ein. Der Youngstar verwandelte auf spektakuläre Art und Weise einen Eckball direkt – Marke Traumtor. Jener Treffer setzte schließlich auch noch die letzten Energiereserven der Gradascevic-Elf frei, welche in der Nachspielzeit dieser Begegnung den bitter kämpfenden Gast endgültig erdrückten und gar noch den Ausgleich ermöglichten: Markus Blutsch versenkte das Spielgerät abgefälscht im Gehäuse, nachdem er von einem herausragenden Zuspiel von Felix Birklbauer optimal in Szene gesetzt worden war – 2:2 und damit auch der Endstand.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Das war sicherlich unsere schwächste Saisonleistung. Trotzdem wäre der Sieg möglich gewesen. Angesichts des Spielverlaufs müssen wir aber dann doch mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn wir so spät erst den Ausgleich bekommen haben. Pregarten hat sich das aber auf jeden Fall verdient.“

Die Besten: Markus Blutsch (ZM), Lukas Grüner (LMF) bzw. keine

