1:1! Auch Union Mondsee kann Heimmacht SPG Weißkirchen/Allhaming nicht biegen

Details Samstag, 23. September 2023 07:54

Eine nicht gerade einfache Phase dieser Saison in der LT1 OÖ-Liga durchlebt die Union Raiffeisen Mondsee – in den jüngsten beiden Partien ging die Mamoser-Truppe jeweils leer aus weist dadurch nach sieben Begegnungen und ebenso vielen Zählern eine bescheidene Bilanz auf. Nun musste man die wohl schwerste Auswärtsreise im Spielkalender antreten: Es ging zur SPG Weißkirchen/Allhaming, die bereits seit mehr als 30 Pflichtspielen auf heimischem Rasen ungeschlagen blieb. Auch die Mondseer konnten jene Serie schlussendlich nicht biegen, holten gegen die Olzinger-Elf aber zumindest einen Zähler und schrieben damit nach zwei sieglosen Partien wieder an.

Zebras verpassen frühe Führung

Dabei zündeten die Heimischen am Freitagabend ein wahres Feuerwerk in der Anfangsphase, spielten unbekümmert nach vorne und überrollten damit einen zunächst überfordert wirkenden Kontrahenten völlig. In den Minuten sechs und zehn schrammte man dabei hauchzart an einer möglichen Führung vorbei und traf jeweils nur das Aluminium. In weiterer Folge brachten die Mondseer dann mehr Stabilität und Kontrolle in ihr Spiel und wurden folgerichtig auch selbst offensiv vorstellig. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten waren es die Gäste, die plötzlich die besseren, hochkarätigeren Einschussmöglichkeiten vorfanden. So scheiterten Philipp Stadlmann und Daniel Bares gleich mehrfach am herausragend reagierenden Schlussmann der Zebras Lorenz Höbarth. Bis zur Pause blieben schließlich weitere nennenswerte Highlights aus.

Karrer-Penalty sichert Mondsee Remis

Auch in Durchgang zwei knüpften beide Teams an jenem hohen Tempo an, das man bereits vor der Pause gegangen war. Es entwickelte sich ein munteres Hin und Her, bei dem die rund 220 Zuschauer gute Chancen auf beiden Seiten zu sehen bekamen. Letztlich Kapital aus den vorgefundenen Einschussmöglichkeiten schlagen konnte dann erstmals der Gastgeber, der in Person von Stefan Spielbichler nach einem langen Ball vom Sechzehner abschloss und zur Führung der Zebras einnetzte (75.). Die Entscheidung war dies allerdings noch nicht, hatten die Mondseer doch noch einen letzten Pfeil im Köcher und stellten nach einem Handelfmeter kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auf 1:1 – Tobias Karrer behielt die Nerven und sicherte damit seinen Mannen einen Punkt.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Auf diese Leistung können wir aufbauen. Wir haben jetzt nach zwei wirklich überschaubaren Spielen eine Reaktion gezeigt und wieder angeschrieben. Weißkirchen war der erwartet schwere Gegner. Unter dem Strich geht das Unentschieden, denke ich, für beide Teams schon so in Ordnung.“

Die Besten:

SPG Weißkirchen: Marko Tawdrous (RMF/LMF), Stefan Spielbichler (ST)

Union Mondsee: Pauschallob bzw. Philipp Stadlmann (ZM), Tobias Reischl (RMF)

