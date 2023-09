4:1! Effiziente SU St. Martin/M. feiert gegen SPG Friedburg/Pöndorf vierten Saisonsieg

Details Samstag, 30. September 2023 09:16

Deutlich den Erwartungen hinterherhinkt bis dato die SU Strasser Steine St. Martin/M. in der LT1 OÖ-Liga, scheinen die Mühlviertler im Klassement doch lediglich auf Rang zwölf auf. Was vor dem Duell gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf allerdings Hoffnung auf Besserung macht, ist die Statistik: Jeden der drei Saisonsiege fixierte man vor heimischem Publikum. Auch am gestrigen Abend setzten sich die Mühlviertler im Aubach-Stadion letztlich deutlich durch und fügten damit den Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet die bereits vierte Pleite in der laufenden Spielzeit zu.

Heimischen mit deutlicher Pausenführung

So viel vorweg: Was die Hausherren unter der Leitung von Coach Andreas Luksch in dieser Begegnung in Sachen Effizienz und Torchancenverwertung veranstaltete, war schlichtweg atemberaubend und sucht aller Wahrscheinlichkeit nach seinesgleichen in dieser Liga. Nach gut zwanzig Minuten, die ausgeglichen aber weitgehend unspektakulär verlaufen waren, packte der Gastgeber das Zielwasser aus und stellte durch einen hervorragend aufgelegten David Berger kurzerhand auf 1:0. Für den Assist zeigte sich Manuel Pichler verantwortlich. Auch im Anschluss boten die Gäste aus Friedburg den Mühlviertlern zweifelsohne Paroli, ließen jedoch, anders wie der Kontrahent, die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Umso kaltschnäuziger blieb aber weiterhin die Heim-Elf, die kurz vor der Pause kurzerhand zum Doppelschlag ausholte und damit eine eigentlich ausgewogene Begegnung mehr oder weniger frühzeitig für sich entschied: Abermals Berger und Michael Wild erhöhten binnen zehn Minuten auf 3:0 und hievten damit ihre Truppe auf die Siegerstraße.

Aufopferungsvolle Friedburger werden nicht belohnt

Trotz des zweifelsohne deutlichen Rückstandes blieben die Gäste weiterhin mutig und gewillt, spielten unbekümmert sowie geradlinig nach vorne und ließen nichts ungenutzt, um der Partie eine doch noch unerwartete Wende zu geben. Je länger die Begegnung andauerte, umso größer wurde der Druck vonseiten der Öbster-Truppe, die ein weiteres Mal in dieser Saison bewies, dass eine unglaubliche Moral in der Mannschaft steckt. Schließlich belohnte man sich für jene aufopferungsvolle Performance in Minute 75: Thomas Fenninger versenkte die Kugel nach einem Corner schnörkellos zum 1:3. Die Gäste rochen nun Lunte, erhöhten weiter die Schlagzahl und investierten Mann und Maus in die Offensive – eine mutige Spielweise, die aus Sicht der Friedburger letztlich aber nach hinten losging: Nach einem Konter versenkte der zuvor eingewechselte Florian Falkner die Kugel im Netz und fixierte spätestens zu diesem Zeitpunkt den vierten Saisonsieg der Luksch-Truppe – den vierten vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer SU St. Martin/M.):

“Angesichts des Ergebnisses war es ein sehr positives Spiel. Friedburg hat das aber über das ganze Match sehr gut gemacht und dieses sehr ausgeglichen gestaltet. Wir haben heute einfach unsere Chancen sehr effizient genutzt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Martin Dudak (IV), David Berger (ST)

