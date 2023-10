Mannschaft zeigt Reaktion nach Trainer-Rücktritt: SPG Pregarten mit Punktgewinn gegen Union Edelweiss

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 10:44

Spiel eins nach Samir Gradascevic: Mit einer Interimslösung ging die in der jüngeren Vergangenheit arg gebeutelte SPG Algenmax Pregarten ins Match der LT1 OÖ-Liga gegen die Union Edelweiss, nachdem Trainer Gradascevic am vergangenen Wochenende seinen Rücktritt erklärt hatte. Im Verein war danach unter anderem die Rede davon, dass die Mannschaft nun in der Pflicht stehe – und sie lieferte: Man zeigte sich mutiger, präsenter, schlichtweg verbessert im Vergleich zu den Auftritten der vergangenen Wochen. Am Ende trennten sich die Kontrahenten mit einem 2:2.

Pausenführung für den Underdog

Vor rund 350 Zuschauern gingen die Pregartner mit einem völlig neuen System (5-3-2) in eine Partie, bei der der eine oder andere potentielle neue Trainer zugegen war. Die erste richtig nennenswerte Szene verbuchte die Union Edelweiss, welche nach gut einer halben Stunde am Aluminium scheiterte. Angreifer Philipp Ablinger traf bei seinem Schussversuch nur die Stange. In der 40. Minute wurde der Underdog dann konkret – und zwar in Person von Youngster Lukas Grüner. Der Stürmer war nach Vorlage von Max Freinschlag erfolgreich. Unmittelbar danach erhöhten die Linzer den Druck und kündigten damit bereits an, was sich nach dem Seitenwechsel noch einmal verschärfte.

Sinisa Markovic sichert Gästen Punkt

In den ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff war die Kuranda-Elf die klar bessere Mannschaft. Man spielte nun die ganze technische Qualität, die in der Truppe steckt, gekonnt aus und setzte somit den Pregartnern, die nun auffallend tief verteidigten, enorm zu. Folgerichtig stellte man in der 54. Minute auf 1:1 durch Philipp Frühwirth aus kurzer Distanz. Nur zwölf Minuten später aber die perfekte Antwort der Hausherren, welche mit dem neuerlichen Führungstreffer die Drangphase des Kontrahenten in gewisser Art und Weise beendeten. Grüner schockte die Linzer ein zweites Mal an diesem Nachmittag. Der 21-Jährige war nach einer präzisen Flanke von Daniel Petrovic erfolgreich. Unmittelbar danach legte die SPG den Fokus noch mehr auf eine absolut kompakte Defensive. Entlastung brachte man in jener Phase nicht mehr wirklich zustande. Wieder agierte die Union Edelweiss enorm druckvoll und belohnte sich hierfür ein zweites Mal: Nach einem Schussversuch von Kenan Ramic war Sinisa Markovic per Abstauber erfolgreich und entriss den Pregartnern auf dem letzten Abdruck noch die drei Punkte, die die Mühlviertler so sehr gebraucht hätten (90.). Somit darf am Ende des Tages lediglich von einem Achtungserfolg gesprochen werden, welcher der Truppe im Klassement nicht wirklich weiterhilft.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Es war ein verdientes Remis. Edelweiss war spielerisch besser. Es tut weh, wenn man so spät das 2:2 bekommt. Wir hätten den Dreier unbedingt gebraucht. Die Mannschaft lebt aber. Das hat man gesehen. Wir hoffen, dass wir am Montag einen neuen Trainer präsentieren können.“

Die Besten:

SPG Pregarten: Lukas Grüner (ST), Lukas Denk (LV)

Union Edelweiss: Sinisa Markovic (ZMF)

Fotocredit: Harald Dostal

