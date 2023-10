SPG Wels sendet dickes Lebenszeichen! Schatas-Elf feiert gegen ASK St. Valentin ersten Saisonsieg

Details Montag, 09. Oktober 2023 09:41

Trotz des Trainerwechsels will es bei der SPG DMS Wels bis dato nicht wirklich bergauf gehen. Am vergangenen Wochenende folgte dann der zwischenzeitliche Tiefpunkt der Truppe von Neo-Coach Jürgen Schatas, als die Messestädter die rote Laterne von den Mannen aus Bad Ischl überreicht bekamen. Dementsprechend schleunigst war man gewillt, am heutigen Sonntag gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin das Ruder rumzudrehen und den langersehnten ersten vollen Erfolg in dieser Saison der LT1 OÖ-Liga einzufahren. Dieses Vorhaben setzte man schlussendlich bravourös in die Tat um, rang die Niederösterreicher mit 2:1 nieder und entfernte sich damit umgehend wieder vom absoluten Tabellenende.

Eigentor bringt Gastgeber um Pausenführung

Vor gut 150 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine Partie, in deren Anfangsphase nennenswerte Torchancen schlichtweg Mangelware blieben. Während die Gäste in punkto Ballbesitz mehr vom Spiel hatten, legten die Hausherren ihr Augenmerk vorrangig auf eine kompakte sowie stabile Defensive. Eine Herangehensweise, die aus Sicht der Schatas-Truppe voll aufging, fanden die Niederösterreicher doch kaum Mittel und Wege, die engmaschigen Abwehrreihen des Gegners zu überwinden. Besser, weil schlichtweg geradliniger und auch effizienter präsentierten sich im Gegenzug die Heimischen in Sachen Torchancenverwertung, als man nach Balleroberung blitzschnell in die Offensive umschaltete und durch Davor Brajkovic kurzerhand auf 1:0 stellte – so schnell und einfach kann es gehen (28.). Das letzte Wort des ersten Durchgangs hatte schließlich aber dann doch noch der Gast, welcher dabei aber zweifelsohne vom Pech der Heimischen profitierte: Milos Dzinic bugsierte das Leder unglücklich ins eigene Tor und markierte damit zugleich den 1:1 Halbzeitstand.

Niederösterreicher bleiben offensiv zu harmlos

Trotz des Ausgleichs vor dem Seitenwechsel änderte sich an der Charakteristik dieser Begegnung auch in Halbzeit zwei reichlich wenig: Die Niederösterreicher blieben insbesondere im Offensivspiel vieles schuldig und schafften es zu keinem Zeitpunkt, den Kontrahenten durch schnörkellose Ballstafetten sowie kreative Ideen im letzten Drittel ernsthaft unter Bedrängnis und Druck zu setzen. Die Messestädter erledigten ihrerseits die Aufgabe bravourös und strahlten mit Fortdauer der Begegnung zudem immer mehr Gefahr im Strafraum des Gegners aus. Insbesondere nach Ecken oder Freistößen bereitete man den Wahlmüller-Schützlingen gehörig Sorgenfalten – wie sich herausstellen sollte, auch völlig zurecht. So war man in der 70. Minute nach einer Standardsituation erfolgreich, als Mario Brkanovic per Kopf geschickt sowie überlegt zur Führung einnickte und damit seine Mannen in Front brachte. Weil die Niederösterreicher im Anschluss auch kaum mehr für Akzente sorgen konnten, stand er schließlich fest, der erste Pflichtspielsieg in der LT1 OÖ-Liga der SPG DMS Wels in der Saison 2023/24.

Stimme zum Spiel

Harad Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

„Wenn man zum Tabellenletzten fährt, hat man schon die Ambition und den Anspruch, nicht mit leeren Händen wieder abzureisen. Dementsprechend ist das heute schon sehr bitter. Uns hat heute einfach die Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt.“

Der Beste: Mario Brkanovic (IV)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.