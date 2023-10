Kuriosität bei Heimsieg der DSG Union Perg gegen SPG DMS Wels: Schiedsrichter verletzt sich, Zuschauer springt ein

Details Freitag, 13. Oktober 2023 22:42

Die DSG Union HABAU Perg offenbarte im bisherigen Saisonverlauf der LT1 OÖ-Liga zweifelsohne zwei Gesichter: zuhause brutal stark, auswärts erschreckend harmlos. Heute empfing man auf eigener Anlage die SPG DMS Wels – und zeigte abermals, dass man eine absolute Heimmacht ist. Gegen die Messestädter tütete man den fünften vollen Erfolg im sechsten Match auf eigener Anlage ein.

Mehrminütige Unterbrechung in der Anfangsphase

Nach nur drei absolvierten Minuten musste die Partie für rund zehn Minuten unterbrochen werden. Grund hierfür: Schiedsrichter Ahmed Causevic verletzte sich und konnte deshalb das Spiel nicht mehr weiter leiten. Dankenswerterweise befand sich unter den Zuschauern jemand, der über entsprechende Berechtigung verfügt und demnach als Linienrichter einspringen konnte. Asim Basic, in den ersten drei Minuten an der Linie, konnte somit Causevic ersetzen. In der Folge entwickelte sich ein Match, in dem sich die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe begegneten. In der 23. Minute wurde dann der Gastgeber das erste Mal richtig konkret vor dem gegnerischen Gehäuse. Valentin Cancic besorgte nach einer Ecke per Kopf das 1:0. Nur neun Minuten später der nächste Dämpfer für die Welser: Defensivmann Andreas Baschinger sah nach einer Torchancenverhinderung glatt Rot und musste frühzeitig runter. In Überzahl entfalteten die Perger fortan eine brutale offensive Wucht. Zunächst erhöhte Daniel Steinbauer nach einem Pressball mit dem Welser Keeper auf 2:0 (37.). Samir Mehmeti, Toprak Galitekin und Simon Ströbitzer vergaben in der Folge Top-Chancen.

Nächster Platzverweis für die Gäste

Nur Augenblicke nach dem Seitenwechsel fand Mehmeti abermals eine richtig aussichtsreiche Gelegenheit vor. Aber auch diese ließ der Offensivakteur ungenützt verstreichen. Unmittelbar danach riss plötzlich der Faden im Spiel der Perger. Die dezimierte SPG kam nun auf und entwickelte eine richtige Spielfreude. Man zeigte sehenswerte Kombinationen und beschäftigte somit den Defensivverbund des Kontrahenten. In der 59. Minute gelang dann der verdiente Anschlusstreffer: Nach einem Fehler im Abwehrverbund der Heimischen traf Demir Murtic aus kurzer Distanz. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Offensivreihen noch einmal Akzente setzen konnten. Steinbauer und Mehmeti vergaben tolle Gelegenheiten auf Seiten der Prandstätter-Elf. Die beste Wels-Chance in jener Phase verbuchte Mario Brkanovic. In der Nachspielzeit wurde noch ein zweiter Gästeakteur des Feldes verwiesen: Milos Dzinic sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Aufgrund der ersten Hälfte ist es ein verdienter Sieg. Wir sind sehr happy, dass wir nach zwei Niederlagen wieder einen Dreier geholt haben. Mannschaftlich war das eine sehr gute Leistung.“

Der Beste: Simon Ströbitzer (ZMF)

Jürgen Schatas (Trainer SPG DMS Wels):

„In der ersten Halbzeit haben mir 20 Minuten absolut nicht gefallen. Der Perger Sieg ist aufgrund der ersten Hälfte verdient.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.